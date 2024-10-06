06.10.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
32
Черник
44
Шестиловский
79
Свириденко
15
Бурко
25
Макаренко
77
Сотников
88
Ковалевич
29
Денисюк
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
19
Кабышев
4-2-1-2-1
21
Лапоухов
32
Пигас
4
Гаврилович
67
Бегунов
26
Калинин
25
Куликов
8
Селява
20
Школик
98
Подстрелов
26
Седько
29
Альфред
25
Макаренко
12
Гружевский
12
Гружевский
25
Макаренко
32
Пигас
23
Поляков
23
Поляков
32
Пигас
20
Школик
29
Амиан
29
Амиан
20
Школик
25
Куликов
8
Демченко
8
Демченко
25
Куликов
29
Альфред
10
Хващинский
10
Хващинский
29
Альфред
Остались в запасе
Шахтер
Динамо Мн
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Шахтер - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо» Минск, 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Минск
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»