-
-
-
16.11.2016 12:05Сборная России провела пять матчей под руководством Станислава Черчесова. Теперь команда уходит на каникулы, оставив болельщиков в сугробах вопросов. «Бомбардир» проанализировал прошедшие игры и рассказывает, какие выводы о сборной можно сделать уже сейчас.9
-
-
14.11.2016 21:00Еременко снова отстранили от футбола. Тошичу предлагают контракт со сниженной зарплатой. «Реал» готовит бешеную сумму за Де Хеа. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.12
-
-
-
-
-
15.06.2016 19:10Словакия выиграла у сборной России. Франция оказалась сильнее Албании. Главные события 6-го дня ЕвроВ главном для российского зрителя матче сборная России играла с командой Словакии. Румыния и Швейцария сыграли вничью, а Франция экзаменовала Албанию. «Бомбардир» представляет онлайн всех ключевых событий игрового дня.84
-
-
-
13.06.2016 10:00В четвертый день чемпионата Европы «Бомбардир» готовится посмотреть на Петра Чеха и Златана Ибрагимовича и выделяет еще несколько заслуженных футболистов, для которых турнир во Франции – последний шанс добиться чего-то серьезного на уровне сборных.6
-
11.06.2016 21:25Уэльс и Швейцария выиграли матчи на Евро. Французские стадионы будут охранять системы ПВО. Дайджест событий дняВ Марселе отменили концерт ради сборной России. Коман установил рекорд Франции. Пьянич переходит в «Ювентус». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
-
11.06.2016 00:10Сегодня особенный день для футбольного болельщика, он даже круче любого дня рождения. Стартовал Евро-2016 – праздник, который будет с нами целый месяц! «Бомбардир» помогал следить за главными событиями первого матча между Францией и Румынией.11