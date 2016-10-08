Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • Германия выиграла у Чехии. Румыния разгромила Армению. Ключевые моменты отбора ЧМ

    Германия выиграла у Чехии. Румыния разгромила Армению. Ключевые моменты отбора ЧМ


    0
    Голосов: 0
    08.10.2016 19:25
    Англия легко справилась с Мальтой, Польша в тяжелейшей встрече одолела Данию. «Бомбардир» представляет видео главных событий отборочных матчей на чемпионат мира-2018.

    Польша – Дания – 3:2

    Обзор матча.

    Германия – Чехия

    Мюллер оформляет дубль.

    Кроос добивает чехов.

    Мюллер открывает счет в матче.

    Англия – Мальта – 2:0

    Алли увеличивает преимущество англичан.

    Старридж открывает счет.

    Армения – Румыния – 0:5

    Есть пятый!

    Еще один гол забивает Румыния.

    На 12-й минуте в воротах сборной Армении побывал уже третий мяч.

    Попа увеличил преимущество румын.

    Счет открыл Станку. Уже на третьей минуте полузащитник сборной Армении Малакян получил красную карточку, а Станку реализовал пенальти.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    pik54
    1476012257
    Что сегодня покажет Россия?
    Ответить
    D'achkov
    1476104397
    ужасная игра англичан
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+