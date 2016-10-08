Германия выиграла у Чехии. Румыния разгромила Армению. Ключевые моменты отбора ЧМ

Англия легко справилась с Мальтой, Польша в тяжелейшей встрече одолела Данию. «Бомбардир» представляет видео главных событий отборочных матчей на чемпионат мира-2018.
Обзор матча.
Мюллер оформляет дубль.
Кроос добивает чехов.
Мюллер открывает счет в матче.
Алли увеличивает преимущество англичан.
Старридж открывает счет.
Есть пятый!
Еще один гол забивает Румыния.
На 12-й минуте в воротах сборной Армении побывал уже третий мяч.
Попа увеличил преимущество румын.
Счет открыл Станку. Уже на третьей минуте полузащитник сборной Армении Малакян получил красную карточку, а Станку реализовал пенальти.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press