Германия выиграла у Чехии. Румыния разгромила Армению. Ключевые моменты отбора ЧМ

Англия легко справилась с Мальтой, Польша в тяжелейшей встрече одолела Данию. «Бомбардир» представляет видео главных событий отборочных матчей на чемпионат мира-2018.

Польша – Дания – 3:2

Обзор матча.

Германия – Чехия

Мюллер оформляет дубль.

Кроос добивает чехов.

Мюллер открывает счет в матче.

Англия – Мальта – 2:0

Алли увеличивает преимущество англичан.

Старридж открывает счет.

Армения – Румыния – 0:5

Есть пятый!

Еще один гол забивает Румыния.

На 12-й минуте в воротах сборной Армении побывал уже третий мяч.

Попа увеличил преимущество румын.

Счет открыл Станку. Уже на третьей минуте полузащитник сборной Армении Малакян получил красную карточку, а Станку реализовал пенальти.