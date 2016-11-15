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    Россия – Румыния: Оздоев принес победу команде Черчесова!


    3.3
    Голосов: 3
    15.11.2016 19:00
    Сборная России сыграла контрольный матч против Румынии. «Бомбардир» бодрился вместе с вами, удивляясь новой форме и проходам Самедова.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный твиттер РФПЛ
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 16 ноября 2016, 09:17

      Поставил на ничью , на последних секундах ставка не прошла (

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 16 ноября 2016, 03:53

      Уровень сборной Евро 2016, у румын еще и половины команды не было(

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 15 ноября 2016, 23:58

      Главное победа!Будем надеяться,что игра наладится!

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 15 ноября 2016, 21:20

      Проплаченный один из комментаторов всю игру ни с того ни с сего хвалил действия Кокорина, который опять ни сделал ни чего на поле. Явно человеку проплатили место в команде. Это чмо не может даже обработать мяч, смотрит только себе под ноги, все время падает. Обрадовало одно - Акинфеев не тянул время и сразу выбрасывал мяч в поле.

      3
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 15 ноября 2016, 21:02

      Специально не забивали, чтобы лезгинка не играла

      Но тут на поле вышел Оздоев

      0
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      Рейтинг: +18

      Вертолетчик 15 ноября 2016, 20:47

      Игра - созвучна фамилии игрока под номером 8 сборной Румынии

      1
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 15 ноября 2016, 20:45

      У этой сборной нет будущего! Являюсь ярым и давним болельщиком дружины, но это один из самых слабейших составов за весь период существования, за которых даже болеть не хочется, не беру всех но большинство игроков - не уровень сборной, у Черчесова самый слабейший подбор игроков, толку не будет...многие из призванных игроков не достойны носить форму как у чемпионов евро 60-го года!

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 15 ноября 2016, 20:33

      А румыны точно не поддаются??? Такие косяки в пользу наших, но мы лажаем...

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      Рейтинг: +157

      pik54 15 ноября 2016, 19:54

      Может во втором тайме забьют.

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