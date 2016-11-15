Россия – Румыния: Оздоев принес победу команде Черчесова!

Поставил на ничью , на последних секундах ставка не прошла (
Поставил на ничью , на последних секундах ставка не прошла (
Уровень сборной Евро 2016, у румын еще и половины команды не было(
Главное победа!Будем надеяться,что игра наладится!
Проплаченный один из комментаторов всю игру ни с того ни с сего хвалил действия Кокорина, который опять ни сделал ни чего на поле. Явно человеку проплатили место в команде. Это чмо не может даже обработать мяч, смотрит только себе под ноги, все время падает. Обрадовало одно - Акинфеев не тянул время и сразу выбрасывал мяч в поле.
Игра - созвучна фамилии игрока под номером 8 сборной Румынии
У этой сборной нет будущего! Являюсь ярым и давним болельщиком дружины, но это один из самых слабейших составов за весь период существования, за которых даже болеть не хочется, не беру всех но большинство игроков - не уровень сборной, у Черчесова самый слабейший подбор игроков, толку не будет...многие из призванных игроков не достойны носить форму как у чемпионов евро 60-го года!
А румыны точно не поддаются??? Такие косяки в пользу наших, но мы лажаем...
Может во втором тайме забьют.