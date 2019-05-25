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30.03.2017 21:00Россия и Украина – в одном дивизионе Лиги наций. ФИФА распределила квоты на ЧМ-2026. Дайджест событий дняСкульптор бюста Роналду рассказал о своем шедевре. Воронин протестует против легионеров в сборной Украины. Санчес может остаться в Лондоне, но сменить клуб. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.6
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22.03.2017 21:00«Боруссия» нашла замену Тухелю, если тот уйдет в «Арсенал». «Монако» отказался от 110 миллионов за Мбаппе. Бутенко признал, что завысил оценку Вилкову. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.10
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02.02.2017 20:30«Манчестер Юнайтед» договорился с агентом Гризманна о личном контракте футболиста. Лэмпард объявил о завершении карьеры. Луческу назначил Дзюбу капитаном «Зенита». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.22
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02.02.2017 14:00«Наш клуб защищает права ЛГБТ, и после этого подписать футболиста-нациста!». Как фанаты влияют на трансферыБолельщики «Сент-Этьена» и «Райо Вальекано» сорвали трансферы Мунье и Зозули. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда реакция фанатов оказалась важнее решения руководства клуба.21
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01.02.2017 14:00«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметилиПока развивались события в сделках по Ивановичу, Траоре и Габбьядини, в Европе произошло много других интересных переходов. «Бомбардир» рассказывает о трансферах, которые вы могли пропустить.4
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