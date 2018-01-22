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    В испанские клубы одновременно перешли 9 игроков из Саудовской Аравии. Зачем?


    3.7
    Голосов: 7
    22.01.2018 17:55
    Очень странная история, о которой надо знать сборной России

    «Вильярреал», «Леванте», «Леганес», хихонский «Спортинг», «Вальядолид», «Райо Вальекано» и «Нумансия» объявили о подписании контрактов с новичками из Саудовской Аравии. Все переходы прошли в рамках партнерской программы испанской Примеры с этой страной. Все эти футболисты клубами арендованы, но получать зарплату будут не от них.

    Как сообщает испанская AS, в соцсетях уже отреагировали на этот внушительный десант из Саудовской Аравии. Общее мнение – это не более чем обычный маркетинговый ход. Сами футболисты получают возможность лучше подготовиться к ЧМ-2018. Вот их имена:

    • Яхия Сахири и Марван Отмнан (оба – «Леганес»)
    • Салмам Аль-Давсари и Ябор Исса (оба – «Вильярреал»)
    • Фахад Муваллад («Леванте»)
    • Али Аль-Намер («Нумансия»)
    • Абдулмажид Аль-Сулайхим («Райо Вальекано»)
    • Абдулла Альхамдан («Спортинг»)
    • Нух Аль-Муса («Вальядолид»)

    Несколько имен отсюда известны и тем, кто следит не только за европейским футболом. К примеру, Аль-Муваллад – это вингер, принадлежащий восьмикратному чемпиону Саудовской Аравии «Аль-Иттихаду», на его счету 9 голов в 40 матчах за сборную. Полузащитник Аль-Давсари выступал за самую титулованную команду страны – «Аль-Хилал» и тоже играет за сборную (4 гола в 26 матчах). Опорный полузащитник Аль-Муса представлял команду «Аль-Фатех», он всего несколько месяцев назад дебютировал в национальной команде и теперь рассматривается в качестве одной из главных ее надежд.

    Известный испанский тренер Хуан Рамон Лопес Каро, работавший со сборной Саудовской Аравии, считает, что все эти футболисты достойно выступят в своих новых клубах, а кто-то даже сможет удивить. Особенно он выделяет Аль-Муваллада, который и считается самым известным игроком из этого списка. Кстати, не стоит забывать, что сейчас национальную команду возглавляет Хуан Антонио Пицци – в прошлом известный испанский футболист, выступавший на Евро-1996 и ЧМ-1998.

    Чемпионат Саудовской Аравии до нынешнего сезона считался довольно закрытым соревнованием, но теперь произошли два серьезных изменения – клубы можно выкупать частным лицам, а лимит на легионеров ослаблен с четырех до шести иностранцев.

    За последнее время новости об этой лиге обсуждались как минимум дважды. В первом дивизионе игрок клуба «Аль-Ноджум» показал дэб, который на Западе считается танцевальным движением, но в Саудовской Аравии его считают знаком распространения наркотиков, за применение которых в стране введена смертная казнь. Второе событие – женщин теперь пускают на футбол (с 2018-го их права вообще существенно расширились).

    Напомним, сборная Саудовской Аравии – первый соперник России на ЧМ-2018. Последний раз аравийцы участвовали в крупном турнире на Кубке Азии-2015 который проходил в Австралии. Тогда сборная начала с поражения от Китая, затем разгромила 4:1 КНДР, но в решающей игре за выход из группы уступила Узбекистану 1:3 и не попала в плей-офф.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca, voanews.com
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 января 2018, 09:55

      Им же по законам шариата запрещено вроде выступать за рубежом? Как это получилось?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 января 2018, 02:05

      А играть они будут, как я понимаю, по системе Бори Ротенберга - по 60 проплаченных минут за матч.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Кlaksvikar Ittrotarselag 23 января 2018, 07:19

      скорей всего))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 23 января 2018, 00:04

      Толи еще будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 22 января 2018, 23:28

      продажные клубы) очередной раз убеждаюсь, что все решают бабки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 22 января 2018, 21:08

      Набирают популярность

      0
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 22 января 2018, 20:51

      на фотографиях шапито

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > 343443 22 января 2018, 23:27

      не путай чистых арабов с таджиками...боже нам бы жить как они живут.(у меня 2 друга из Сауди)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 22 января 2018, 19:56

      на фотографиях шапито

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2080

      upiter622 22 января 2018, 19:27

      Дык они же по распродаже!)))

      1
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 22 января 2018, 18:12

      Сначала прочитал, что: "В испанский клуб..." И немного офигел)

      3
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      Рейтинг: +64

      bayern06 22 января 2018, 18:09

      Русским тоже надо выгонят футболистов зарубеж

      6
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > bayern06 22 января 2018, 18:37

      хрен выгонишь, сейчас наоборот, находят у себя в дальних углах русский паспорт, смахивают пыль, едут в рфпл и присасываются к кормушке

      7
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