В испанские клубы одновременно перешли 9 игроков из Саудовской Аравии. Зачем?

Очень странная история, о которой надо знать сборной России

«Вильярреал», «Леванте», «Леганес», хихонский «Спортинг», «Вальядолид», «Райо Вальекано» и «Нумансия» объявили о подписании контрактов с новичками из Саудовской Аравии. Все переходы прошли в рамках партнерской программы испанской Примеры с этой страной. Все эти футболисты клубами арендованы, но получать зарплату будут не от них.

Как сообщает испанская AS, в соцсетях уже отреагировали на этот внушительный десант из Саудовской Аравии. Общее мнение – это не более чем обычный маркетинговый ход. Сами футболисты получают возможность лучше подготовиться к ЧМ-2018. Вот их имена:

Яхия Сахири и Марван Отмнан (оба – «Леганес»)

Салмам Аль-Давсари и Ябор Исса (оба – «Вильярреал»)

Фахад Муваллад («Леванте»)

Али Аль-Намер («Нумансия»)

Абдулмажид Аль-Сулайхим («Райо Вальекано»)

Абдулла Альхамдан («Спортинг»)

Нух Аль-Муса («Вальядолид»)

Несколько имен отсюда известны и тем, кто следит не только за европейским футболом. К примеру, Аль-Муваллад – это вингер, принадлежащий восьмикратному чемпиону Саудовской Аравии «Аль-Иттихаду», на его счету 9 голов в 40 матчах за сборную. Полузащитник Аль-Давсари выступал за самую титулованную команду страны – «Аль-Хилал» и тоже играет за сборную (4 гола в 26 матчах). Опорный полузащитник Аль-Муса представлял команду «Аль-Фатех», он всего несколько месяцев назад дебютировал в национальной команде и теперь рассматривается в качестве одной из главных ее надежд.

Известный испанский тренер Хуан Рамон Лопес Каро, работавший со сборной Саудовской Аравии, считает, что все эти футболисты достойно выступят в своих новых клубах, а кто-то даже сможет удивить. Особенно он выделяет Аль-Муваллада, который и считается самым известным игроком из этого списка. Кстати, не стоит забывать, что сейчас национальную команду возглавляет Хуан Антонио Пицци – в прошлом известный испанский футболист, выступавший на Евро-1996 и ЧМ-1998.

Чемпионат Саудовской Аравии до нынешнего сезона считался довольно закрытым соревнованием, но теперь произошли два серьезных изменения – клубы можно выкупать частным лицам, а лимит на легионеров ослаблен с четырех до шести иностранцев.

За последнее время новости об этой лиге обсуждались как минимум дважды. В первом дивизионе игрок клуба «Аль-Ноджум» показал дэб, который на Западе считается танцевальным движением, но в Саудовской Аравии его считают знаком распространения наркотиков, за применение которых в стране введена смертная казнь. Второе событие – женщин теперь пускают на футбол (с 2018-го их права вообще существенно расширились).

Напомним, сборная Саудовской Аравии – первый соперник России на ЧМ-2018. Последний раз аравийцы участвовали в крупном турнире на Кубке Азии-2015 который проходил в Австралии. Тогда сборная начала с поражения от Китая, затем разгромила 4:1 КНДР, но в решающей игре за выход из группы уступила Узбекистану 1:3 и не попала в плей-офф.