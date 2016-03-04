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    Одно видео про очередную победу «Барселоны»


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    Голосов: 0
    04.03.2016 00:50
    «Барселона» не проиграла в 35-м матче подряд. Под каток каталонцев теперь попал «Райо Вальекано». «Бомбардир» показывает видео эпизода, решившего исход встречи.

    На 22-й минуте матча безобидный навес с фланга привел к голу. Голкипер Хуан Карлос неудачно сыграл на выходе, подарив мяч Ракитичу. Хорват подарком воспользовался, катнув мяч мимо прибежавшего защитника в фактически пустые ворота. Затем был хет-трик Месси и гол Турана, две красные карточки и незабитый пенальти от Суареса. Но именно та ошибка Хуана Карлоса оказалась решающей. "Райо" поплыл.

    Три больше двух. Месси, Неймар, Суарес и другие трио

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Zimbio
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      aigum1990 4 марта 2016, 04:53

      Thuggish injured if hghvh bob vvv vhgbhh. Hb

      -2
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