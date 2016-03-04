Одно видео про очередную победу «Барселоны»

«Барселона» не проиграла в 35-м матче подряд. Под каток каталонцев теперь попал «Райо Вальекано». «Бомбардир» показывает видео эпизода, решившего исход встречи.

На 22-й минуте матча безобидный навес с фланга привел к голу. Голкипер Хуан Карлос неудачно сыграл на выходе, подарив мяч Ракитичу. Хорват подарком воспользовался, катнув мяч мимо прибежавшего защитника в фактически пустые ворота. Затем был хет-трик Месси и гол Турана, две красные карточки и незабитый пенальти от Суареса. Но именно та ошибка Хуана Карлоса оказалась решающей. "Райо" поплыл.

Три больше двух. Месси, Неймар, Суарес и другие трио