Год назад де Томас отказался от запаса в «Реале». Теперь он стоит 35 миллионов

Важная история о правильных решениях.

«Реал» получил репутацию клуба, где мешают развитию талантливых форвардов. Тут деградировал Мората, сел в запас перспективный Диас, никак не может заиграть Майораль. У трех разных историй много общего: все игроки в какой-то момент соглашались на вторичную роль. Играя по 20 минут за матч, сложно выиграть конкуренцию у авторитетного Бензема.

Мората потерял время, провалился в «Челси», а теперь ищет себя в «Атлетико». Диас сыграл всего три матча в старте и растерял голевые навыки. Майораля хватило на три гола за «Леванте», куда он все-таки сбежал за прогрессом. Конец всегда один – уход в другую команду, где карьера воспитанника «Реала» начинается заново.

Ловите историю о том, как правильно показывать себя «Реалу».

Играть там, где ты нужен

24-летний Рауль де Томас не сыграл ни одного матча за первую команду, хотя принадлежит «Реалу» с 2004 года. Еще юношей его пробовали в «Кастилье», отправляли в третий состав, но так и не завлекли в звездную основу. Потому что этого не хотел сам де Томас. Он сразу понял, что лучше прогрессировать в другом месте – там, где можно быть первым форвардом.

Начал с «Кордобы» и «Вальядолида», постепенно набирал игровое время, качал скилл. Дальше – прорыв в «Райо Вальекано», с которым де Томас взлетел из Сегунды в Примеру. За 32 матча за «Райо» в Сегунде де Томас вколотил 24 гола. Он оказался первым игроком за 20 лет, забившим в Сегунде три хет-трика за сезон. Первым бомбардиром не стал, но все равно удивил.

В «Реале» заценили прогресс, поэтому де Томасу дали пятилетний контракт. Ему предложили остаться, Лопетеги уговаривал на роль запасного – все безуспешно. «Это было мое решение. Я победитель, а не конформист. Я вырос, играя, а не сидя на трибунах. Из-за этого и ушел», – объяснил де Томас возвращение в «Райо» еще на год.

Доказать все в сравнении

Парень, который отыграл всего один сезон на уровне Примеры, уже дорос до сравнений с Бензема. Потому что Диаса и Майораля он уделал в несколько раз.

Бензема забил 21 гол и стал вторым бомбардиром Примеры. Особенно классно на него повлияло возвращение Зидана. Все сразу свелось к максимально простым вещам: мяч доводили до главного форварда, а он уже придумывал завершение атаки. Преображение Бензема помогло «Реалу» удержаться в тройке. Де Томас ему уступает, но только из-за уровня команды.

В матчах с голами Бензема «Реал» набрал 38 очков – больше половины от общего числа. Де Томас принес «Райо Вальекано» 15, но еще забивал в проигранных матчах с «Барселоной», «Атлетиком», «Алавесом» и «Хетафе». Бензема так и не забил «Барсе» в Примере, а большинство мячей пульнул как раз аутсайдерам.

Де Томас превзошел Бензема всего по двум показателям: количество ударов за игру (3.5 – 2.9), выигранная борьба в воздухе (1.3 – 1.2). Еще совсем немного он уступил по проценту успешности передач (81.7 – 82.6). Для Бензема чаще создавали моменты, де Томас искал их сам. Зацените его разноплановый хет-трик в ворота «Сельты» – только один мяч можно назвать легким.

twit text — LaLiga (@LaLigaEN) 11 января 2019 г.

Получить максимальную выгоду

«Райо» занял последнее место в Примере: 32 очка, 70 пропущенных голов, разница мячей -29. Де Томас оказался единственным игроком, который соответствовал уровню Примеры. «Мы хотели выкупить его, но сумма гораздо больше 10 миллионов евро. Я не мог в это поверить», – говорил тренер «Райо» Пако Хемес. Сейчас «Реал» просит за де Томаса 35 миллионов евро.

По нему уже поступало предложение от «Бенфики», но сам де Томас рекламирует себя перед Зиданом: «Есть дополнительная мотивация – показать способности перед моим кумиром. Я ни о чем не жалею, но хотел бы изменить свое положение. Теперь у меня есть важный опыт. Надеюсь доказать Зидану, что со мной все нормально».

Летом де Томас в любом случае в хорошем положении. Если «Реал» купит форварда уровня Йовича, то де Томаса отправят в другую нормальную команду. При других раскладах он останется в клубе, где идеально впишется в смену поколений. Прямо сейчас конкурировать с 31-летним Бензема можно и нужно, а показатели в «Райо» дают де Томасу дополнительный авторитет.

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