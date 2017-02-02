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    Дзюба – капитан «Зенита». Бердыев – тренер «Локомотива». Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    02.02.2017 20:30
    «Манчестер Юнайтед» договорился с агентом Гризманна о личном контракте футболиста. Лэмпард объявил о завершении карьеры. Луческу назначил Дзюбу капитаном «Зенита». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Шишкин не сможет остаться в «Краснодаре»

    Защитник Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», не сможет остаться по окончании сезона в «Краснодаре», арендовавшего его в январе. Согласно контракту, футболист должен будет вернуться в столичный клуб. В «Краснодаре» рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, но железнодорожники не пошли на это – в планы руководства московской команды не входит расставание с 30-летним футболистом.

    Гризманн все ближе к «Манчестер Юнайтед»

    Агент форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна договорился о личном контракте своего клиента с «Манчестер Юнайтед», сообщает Yahoo Sports. Теперь осталось уладить все формальности между двумя клубами. Сумма трансфера составит около 100 миллионов евро.

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    Психологические проблемы могут помешать Ламеле выступать за «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может вернуться в «Ривер Плейт». Клубы приступили к обсуждению такого варианта развития событий. Аргентинская сторона готова взять в аренду 24-летнего футболиста.

    «У Ламелы сейчас проблемы в психологическом плане. Он серьезно переживал из-за аварии брата, потом из-за смерти собаки Симбы», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино Radio La Red.

    Бердыев по завершении текущего сезона возглавит «Локомотив»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев по завершении нынешнего сезона намерен вернуться к официальной тренерской деятельности. Специалист собирается возглавить «Локомотив». Как утверждается, московский клуб уже получил от Бердыева согласие на подписание контракта.

    Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

    Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры. Последним клубом 38-летнего футболиста был «Нью-Йорк Сити».

    «После 21 невероятного года я пришел к выводу, что наступило время завершить карьеру. У меня было несколько вариантов продолжать выступать, в том числе и в Англии. Но есть ощущение, что пора открывать новую главу в своей жизни», – написал Лэмпард.

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    Видео опубликовано Frank Lampard (@franklampard)

    Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»

    Президент ФФУ Андрей Павелко выступил с критикой поведения фанатов «Райо Вальекано» по отношению к нападающему Роману Зозуле: «Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано». Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины».

    «Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб. В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!» – написал Павелко.

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    Иванович присоединился к «Зениту» в Испании

    Защитник Бранислав Иванович присоединился к «Зениту», который проводит зимний сбор в Испании. 32-летний серб уже сегодня проведет первую тренировку в составе своей новой команды.

    Дзюба – капитан «Зенита»

    Сегодня на вечерней тренировке «Зенита» главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу представил новобранца команды Бранислава Ивановича, после чего объявил, что капитанская повязка на постоянной основе переходит к Артему Дзюбе. Отметим, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. За клуб с берегов Невы форвард забил в общей сложности 23 гола в 44-х матчах.

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    Селихов может вернуться в «Амкар» до конца сезона

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не исключил, что во второй части сезона в команду может вернуться вратарь Александр Селихов: «Может Селихов вернуться к нам на правах аренды? Ситуация может развиваться по-разному, и как оно будет на самом деле, сказать никто не может. Если главный тренер «Спартака» решит, что Александру стоит пока поиграть в другой команде, мы с удовольствием заберем его назад».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Клуб болельщиков «Спартака», The Sun
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 6 февраля 2017, 08:02

      Такой известный тренер как Бердыев должен служить на благо развития футбола

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 февраля 2017, 18:25

      В Зените нет нормального авторитетного кандидата на кэпа, кроме пожалуй Ломбертса, но он похоже в контрах с Луческу. Дзюба, Лодыгин, Кокорин, Жирков и т.д, .... нету!!!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 февраля 2017, 18:16

      Может Дзюба и повзрослел, но капитанскую повязку ему рановато определили. Не дорос еще.

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      Рейтинг: +4934

      polt 3 февраля 2017, 18:11

      Легенда №8!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 февраля 2017, 14:54

      Символичное фото-Дзюбиньо в футболке Спартака.................и при этом капитан Бомжей.

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 3 февраля 2017, 11:55

      Это что за дебил на фото верхнем?

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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 3 февраля 2017, 11:23

      Дедушка Сёмин видимо заколебал руководство Локо...пора уже ему на пенсию

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 февраля 2017, 10:07

      а когда Семин ушел?

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 февраля 2017, 08:54

      фото Дзюбинье как будто курнул с Кокошей)

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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 3 февраля 2017, 08:49

      Семин уходит уже? Что не слышал

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