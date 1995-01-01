Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|13
|Димитриевски Столе
|Вра
|29
|22
|0
|0
|3
|0
|-
|13
|Лопес Диего
|Вра
|41
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|20
|Баллиу Иван
|Защ
|31
|23
|0
|0
|4
|0
|€ 3.5 млн.
|33
|Гарсия Фран
|Защ
|23
|23
|0
|2
|1
|0
|€ 8 млн.
|5
|Катена Алехандро
|Защ
|28
|22
|1
|1
|6
|1
|€ 8 млн.
|22
|Лежен Флориан
|Защ
|31
|21
|4
|0
|3
|1
|€ 3 млн.
|15
|Чаваррия Пеп
|Защ
|24
|7
|0
|0
|1
|0
|€ 1 млн.
|16
|Мумин Абдул
|Защ
|24
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|28
|Эрнандес Марио
|Защ
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.7 млн.
|24
|Савельич Эстебан
|Защ
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|12
|Лопес Унаи
|Пол
|27
|22
|1
|2
|1
|0
|€ 3.5 млн.
|8
|Трехо Оскар
|Пол
|34
|21
|2
|3
|8
|0
|€ 3 млн.
|6
|Комесанья Санти
|Пол
|26
|21
|1
|0
|3
|0
|€ 3.5 млн.
|23
|Валентин Оскар
|Пол
|28
|20
|0
|0
|7
|0
|€ 4 млн.
|21
|Сисс Пате
|Пол
|28
|20
|1
|0
|4
|0
|€ 4 млн.
|9
|Нтека Ранди
|Пол
|25
|10
|0
|0
|0
|1
|€ 2.5 млн.
|22
|Посо Хосе Анхель
|Пол
|26
|6
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|55
|Камельо Серхио
|Нап
|22
|22
|5
|3
|1
|0
|€ 7 млн.
|7
|Палазон Иси
|Нап
|28
|22
|5
|5
|4
|0
|€ 7.5 млн.
|18
|Гарсия Альваро
|Нап
|30
|21
|4
|2
|4
|0
|€ 6 млн.
|9
|Фалькао Радамель
|Нап
|37
|18
|2
|0
|4
|0
|€ 2 млн.
|14
|Санчес Сальви
|Нап
|31
|12
|0
|0
|2
|0
|€ 1.8 млн.
|11
|де Томас Рауль
|Нап
|28
|5
|0
|0
|1
|0
|€ 12 млн.
|11
|Мартин Андрес
|Нап
|23
|5
|0
|0
|1
|0
|€ 1 млн.
|10
|Бебе
|Нап
|32
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 0.8 млн.
|30
|Морро Мигель Анхель
|Вра
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Суарес Марио
|Защ
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 8