Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Райо Вальекано - состав

    Город Мадрид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.rayovallecano.es
    Стадион Вальекас
    Тренер Андони Ираола
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    13 Димитриевски Столе Северная Македония Вра 29 22 0 0 3 0 -
    13 Лопес Диего Испания Вра 41 1 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    20 Баллиу Иван Албания Испания Защ 31 23 0 0 4 0 € 3.5 млн.
    33 Гарсия Фран Испания Защ 23 23 0 2 1 0 € 8 млн.
    5 Катена Алехандро Испания Защ 28 22 1 1 6 1 € 8 млн.
    22 Лежен Флориан Франция Защ 31 21 4 0 3 1 € 3 млн.
    15 Чаваррия Пеп Испания Защ 24 7 0 0 1 0 € 1 млн.
    16 Мумин Абдул Гана Защ 24 4 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    28 Эрнандес Марио Испания Защ 24 3 0 0 0 0 € 0.7 млн.
    24 Савельич Эстебан Черногория Защ 31 1 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    12 Лопес Унаи Испания Пол 27 22 1 2 1 0 € 3.5 млн.
    8 Трехо Оскар Аргентина Италия Пол 34 21 2 3 8 0 € 3 млн.
    6 Комесанья Санти Испания Пол 26 21 1 0 3 0 € 3.5 млн.
    23 Валентин Оскар Испания Пол 28 20 0 0 7 0 € 4 млн.
    21 Сисс Пате Сенегал Пол 28 20 1 0 4 0 € 4 млн.
    9 Нтека Ранди Франция Пол 25 10 0 0 0 1 € 2.5 млн.
    22 Посо Хосе Анхель Испания Пол 26 6 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    55 Камельо Серхио Испания Нап 22 22 5 3 1 0 € 7 млн.
    7 Палазон Иси Испания Нап 28 22 5 5 4 0 € 7.5 млн.
    18 Гарсия Альваро Испания Нап 30 21 4 2 4 0 € 6 млн.
    9 Фалькао Радамель Колумбия Нап 37 18 2 0 4 0 € 2 млн.
    14 Санчес Сальви Испания Нап 31 12 0 0 2 0 € 1.8 млн.
    11 де Томас Рауль Испания Нап 28 5 0 0 1 0 € 12 млн.
    11 Мартин Андрес Испания Нап 23 5 0 0 1 0 € 1 млн.
    10 Бебе Португалия Кабо-Верде Нап 32 4 0 0 1 0 € 0.8 млн.
    30 Морро Мигель Анхель Испания Вра 22 - - - - - -
    4 Суарес Марио Испания Защ 36 - - - - - -
    Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 8
    • Читайте нас: 
    11