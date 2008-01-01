Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
10
0
1
46
12
34
30
11
9
1
1
22
8
14
28
11
9
0
2
28
10
18
27
11
7
2
2
18
15
3
23
11
6
1
4
20
20
0
19
12
5
3
4
14
16
-2
18
10
4
3
3
14
10
4
15
11
3
5
3
15
14
1
14
12
3
4
5
15
17
-2
13
10
3
3
4
15
20
-5
12
11
3
3
5
8
16
-8
12
11
2
6
3
10
10
0
12
11
3
3
5
15
15
0
12
11
3
2
6
13
14
-1
11
11
3
2
6
11
22
-11
11
11
3
2
6
15
29
-14
11
11
2
4
5
14
18
-4
10
11
2
4
5
13
18
-5
10
11
2
3
6
8
17
-9
9
11
0
5
6
8
21
-13
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
24
7
17
15
5
5
0
0
17
3
14
15
6
5
0
1
12
8
4
15
5
4
1
0
11
3
8
13
6
3
3
0
8
4
4
12
6
3
2
1
11
11
0
11
6
3
2
1
11
5
6
11
5
3
1
1
9
7
2
10
6
3
1
2
11
6
5
10
5
3
1
1
7
7
0
10
6
3
1
2
7
7
0
10
6
2
3
1
8
6
2
9
5
2
2
1
4
3
1
8
6
2
2
2
9
6
3
8
5
2
1
2
10
9
1
7
5
1
1
3
6
7
-1
4
5
1
1
3
6
7
-1
4
5
0
3
2
5
10
-5
3
6
0
2
4
3
11
-8
2
5
0
1
4
4
12
-8
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
22
5
17
15
6
5
0
1
11
5
6
15
6
4
0
2
11
7
4
12
6
3
0
3
13
13
0
9
6
2
3
1
10
6
4
9
6
2
2
2
9
8
1
8
5
2
2
1
6
7
-1
8
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
2
1
3
7
7
0
7
5
2
1
2
5
6
-1
7
5
1
2
2
7
8
-1
5
5
0
4
1
1
4
-3
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
6
1
0
5
7
19
-12
3
6
0
3
3
3
9
-6
3
6
0
3
3
4
11
-7
3
5
0
2
3
6
13
-7
2
6
0
2
4
3
11
-8
2
5
0
0
5
0
12
-12
0
5
0
0
5
4
18
-14
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире