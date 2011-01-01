Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:15
|Кадис
|1:0
|Райо Вальекано
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:15
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|16:00
|Хетафе
|1:1
|Райо Вальекано
|20 тур
|6 февраля, понедельник
|23:00
|Райо Вальекано
|2:0
|Альмерия
|19 тур
|30 января, понедельник
|23:00
|Вильярреал
|0:1
|Райо Вальекано
|18 тур
|21 января, суббота
|16:00
|Райо Вальекано
|0:2
|Реал Сосьедад
|17 тур
|14 января, суббота
|16:00
|Вальядолид
|0:1
|Райо Вальекано
|16 тур
|8 января, воскресенье
|18:15
|Райо Вальекано
|1:2
|Бетис
|15 тур
|29 декабря, четверг
|19:00
|Жирона
|2:2
|Райо Вальекано
|14 тур
|10 ноября, четверг
|21:00
|Райо Вальекано
|0:0
|Сельта
|13 тур
|7 ноября, понедельник
|23:00
|Райо Вальекано
|3:2
|Реал
|12 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Севилья
|0:1
|Райо Вальекано
|11 тур
|22 октября, суббота
|15:00
|Райо Вальекано
|5:1
|Кадис
|10 тур
|18 октября, вторник
|22:00
|Атлетико
|1:1
|Райо Вальекано
|9 тур
|14 октября, пятница
|22:00
|Райо Вальекано
|0:0
|Хетафе
|8 тур
|8 октября, суббота
|15:00
|Альмерия
|3:1
|Райо Вальекано
|7 тур
|3 октября, понедельник
|22:00
|Райо Вальекано
|2:1
|Эльче
|6 тур
|17 сентября, суббота
|22:00
|Атлетик
|3:2
|Райо Вальекано
|5 тур
|10 сентября, суббота
|15:00
|Райо Вальекано
|2:1
|Валенсия
|4 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:00
|Осасуна
|2:1
|Райо Вальекано
|3 тур
|27 августа, суббота
|20:30
|Райо Вальекано
|0:2
|Мальорка
|2 тур
|19 августа, пятница
|21:00
|Эспаньол
|0:2
|Райо Вальекано
|1 тур
|13 августа, суббота
|22:00
|Барселона
|0:0
|Райо Вальекано