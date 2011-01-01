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    Райо Вальекано - результаты

    Город Мадрид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.rayovallecano.es
    Стадион Вальекас
    Тренер Андони Ираола
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		25 февраля, суббота 18:15 Кадис 1:0 Райо Вальекано
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:15 Райо Вальекано 1:1 Севилья
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 16:00 Хетафе 1:1 Райо Вальекано
    20 тур
    		6 февраля, понедельник 23:00 Райо Вальекано 2:0 Альмерия
    19 тур
    		30 января, понедельник 23:00 Вильярреал 0:1 Райо Вальекано
    18 тур
    		21 января, суббота 16:00 Райо Вальекано 0:2 Реал Сосьедад
    17 тур
    		14 января, суббота 16:00 Вальядолид 0:1 Райо Вальекано
    16 тур
    		8 января, воскресенье 18:15 Райо Вальекано 1:2 Бетис
    15 тур
    		29 декабря, четверг 19:00 Жирона 2:2 Райо Вальекано
    14 тур
    		10 ноября, четверг 21:00 Райо Вальекано 0:0 Сельта
    13 тур
    		7 ноября, понедельник 23:00 Райо Вальекано 3:2 Реал
    12 тур
    		29 октября, суббота 19:30 Севилья 0:1 Райо Вальекано
    11 тур
    		22 октября, суббота 15:00 Райо Вальекано 5:1 Кадис
    10 тур
    		18 октября, вторник 22:00 Атлетико 1:1 Райо Вальекано
    9 тур
    		14 октября, пятница 22:00 Райо Вальекано 0:0 Хетафе
    8 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Альмерия 3:1 Райо Вальекано
    7 тур
    		3 октября, понедельник 22:00 Райо Вальекано 2:1 Эльче
    6 тур
    		17 сентября, суббота 22:00 Атлетик 3:2 Райо Вальекано
    5 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Райо Вальекано 2:1 Валенсия
    4 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Осасуна 2:1 Райо Вальекано
    3 тур
    		27 августа, суббота 20:30 Райо Вальекано 0:2 Мальорка
    2 тур
    		19 августа, пятница 21:00 Эспаньол 0:2 Райо Вальекано
    1 тур
    		13 августа, суббота 22:00 Барселона 0:0 Райо Вальекано
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