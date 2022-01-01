Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Райо Вальекано
Новости
€ 86,10 млн
Райо Вальекано - новости команды
Мадрид
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Вальекас
Сайт:
http://www.rayovallecano.es
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Эльче» на победу в матче 10-го тура
23 октября
«Хетафе» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Райо Вальекано» на победу в матче 9-го тура
18 октября
«Райо Вальекано» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Осасуна» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Осасуна» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 7-го тура Ла Лиги 2026/2027
18 сентября
«Райо Вальекано» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Райо Вальекано» – «Эспаньол»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
14 сентября
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
12 сентября
«Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Реал» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
11 сентября
«Райо Вальекано» – «Расинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Райо Вальекано» – «Расинг»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
4 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
1 сентября
Трансляция
«Барселона» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Барселона» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 3-го тура Ла Лиги 2026/2027
30 августа
«Райо Вальекано» – «Алавес»: кто победит в матче 2-го тура Ла Лиги 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Севилья» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
14 августа
Фото
«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Фото
Клуб, занявший 3-е место в Примере, сменил тренера
2 июня
2
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
1
2
3
4
5
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
2
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+