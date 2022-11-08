- 24 февраля
- 18:37 Бабаев объяснил, почему Фалькао не перешел в ЦСКА 1
- 23 февраля
- 09:21 Фото Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Примеры в феврале
- 20 февраля
- 08:45 Селюк: «Фалькао в ЦСКА – «фонарь», попытка развести российских лохов» 10
- 18 февраля
- 22:12 Стало известно, почему Фалькао отказался от трансфера в ЦСКА 3
- 2 февраля
- 12:04 «Реал» согласовал летний трансфер защитника «Райо Вальекано»
- 8 ноября 2022
- 08:50 Анчелотти прокомментировал первое поражение «Реала» в Примере
- 01:00 Примера. «Реал» проиграл «Райо Вальекано» (2:3), потерпев первое поражение в чемпионате 7
- 7 ноября 2022
- 23:00 Где смотреть «Райо Вальекано» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 7 ноября
- 10:36 Вратарь «Райо Вальекано» хочет обменять свою футболку на жилет Анчелотти после матча с «Реалом»
- 22 октября 2022
- 17:53 Примера. «Райо Вальекано» победил «Кадис» (5:1), в матче 3 удаления
- 18 октября 2022
- 23:58 Примера. «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано», 36-летний Фалькао забил на 92-й минуте
- 13 сентября 2022
- 13:55 Фото «Райо Вальекано» выкупил де Томаса за 8 миллионов. Президент клуба дрался с его агентом на переговорах
- 10 сентября 2022
- 17:13 Примера. «Валенсия» Гаттузо проиграла «Райо Вальекано»
- 13:31 Текст Президент «Райо Вальекано» уехал с переговоров с перебинтованным носом – подрался с агентом из-за комиссии 4
- 9 сентября 2022
- 23:57 Президент «Райо Вальекано» подрался с агентом игрока на переговорах о трансфере 2
- 14 августа 2022
- 04:34 Впервые с 1968 года «Барселона» стартовала в Примере домашней нулевой ничьей
- 03:41 Хави высказался о нулевой ничьей с «Райо Вальекано»
- 02:55 «Барселона» не побеждает «Райо Вальекано» в Примере с марта 2019 года
- 00:04 Примера. «Барселона» стартовала с домашней ничьей с «Райо Вальекано» 6