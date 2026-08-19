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«Райо Вальекано» – «Алавес»: кто победит в матче 2-го тура Ла Лиги 2026/2027

19 августа 2026 9:28
Райо Вальекано - Алавес
20 авг. 2026, четверг 22:00 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.60
Победа «Алавеса»
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Матч 2-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Райо Вальекано» и баскским «Алавесом» пройдет 20 августа в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Хозяева стартовали с поражения от «Севильи» (1-2) и располагаются на 18-м месте, но имеют впечатляющую домашнюю форму – семь матчей без поражений на своем поле, тогда как гости уверенно возглавляют таблицу после разгрома «Хетафе» (3-0) и имеют длительную голевую серию из 17 матчей. В очных встречах на «Кампо де Вальекас» «Райо» традиционно силен, побеждая в четырех последних домашних матчах против «Алавеса». Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые опираются на поддержку трибун и историю, или гости, которые набрали ход и нацелены на продолжение своей победной серии?

Кто победит в матче

В пользу «Райо Вальекано» говорит их впечатляющая домашняя форма и успешная история встреч с «Алавесом» на своем поле. Мадридский клуб не проигрывает в семи последних матчах на «Кампо де Вальекас», а в очных встречах с «Алавесом» дома побеждает в четырех последних матчах. В атаке хозяева забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, что позволяет им надеяться на гол в ворота соперника. Однако защита «Райо» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В стартовом туре команда уступила «Севилье» (1-2), а в товарищеских матчах выглядела нестабильно. При такой ненадежной обороне удержать победу над «Алавесом» будет крайне сложно, даже несмотря на домашнюю поддержку.

«Алавес» подходит к матчу с колоссальным преимуществом в форме. Баскский клуб выиграл пять последних матчей, забивает в 17 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В первом туре «Алавес» уверенно разгромил «Хетафе» (3-0), подтвердив свою атакующую мощь и надежную защиту. В товарищеских матчах команда также выглядела убедительно: победы над «Кастельоном» (3-0) и «Жироной» (1-0). Хотя в очных встречах на выезде у «Алавеса» есть проблемы (он проиграл четыре последних матча в гостях у «Райо»), текущая форма и класс команды должны помочь им преодолеть этот барьер.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о превосходстве «Алавеса». Гости находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и надежную защиту, тогда как хозяева, несмотря на домашнюю поддержку и историю, слишком много пропускают. Ожидается, что «Алавес» продолжит свою победную серию и добьется победы, несмотря на неудачную выездную историю против этого соперника.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Райо Вальекано» имеет преимущество – четыре победы подряд над «Алавесом». Однако текущая форма «Алавеса» значительно лучше: пять побед подряд, 17 матчей с голами и 0,40 пропущенного гола за игру. «Райо» же нестабилен в защите и проиграл в стартовом туре. Учитывая разницу в текущем состоянии и атакующей статистике, «Алавес» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 6 (50%)
Ничьих - 2 (17%)
Побед - 4 (33%)
12
Забитых мячей
11
1
В среднем за матч
0.92
2:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 5
22.09.2018
Алавес
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
1 : 1
23.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алавес
2 : 0
14.01.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.10.2025
Алавес
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
0 : 2
29.03.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.10.2024
Алавес
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 0
10.03.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 0
15.09.2023
Алавес
Испания. Примера, 32 тур
Алавес
1 : 0
16.04.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 0
18.12.2021
Алавес
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
0 : 1
28.01.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 5
22.09.2018
Алавес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
18
Mikel Rodriguez
ЦП
7
Анхель Перес
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
34
Ivan Alonso Martin
ЦЗ
27
Sergio Lozano
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
27
X. Olaiz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
33
Вертроувд
24
Лежен
15
Фернандес
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
21
Перес
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
3-3-2-2
1
Сивера
14
Теналья
16
Коски
17
Кастро
19
Ибаньес
8
Бланко
18
7
Перес
21
Реббах
11
Мартинес
15
Бойе
7
Палазон
11
Нтека
11
Нтека
7
Палазон
15
Фернандес
23
Валентин
23
Валентин
15
Фернандес
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
13
Баталья
25
Карденас
25
Карденас
13
Баталья
4
Суарес
4
Суарес
15
Бойе
9
Диас
9
Диас
15
Бойе
17
Кастро
3
Энрикес
3
Энрикес
17
Кастро
16
Коски
2
Валентини
2
Валентини
16
Коски
7
Перес
10
Аленья
10
Аленья
7
Перес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Алавес
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
4
Педро Диас
ЦП
18
Алемао
ЦФ
34
Ivan Alonso Martin
ЦЗ
27
Sergio Lozano
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
20
Aitor Mañas
ЦФ
23
Карлос Бенавидес
ОП
22
Мигель Родригес
ПВ
6
Андер Гевара
ЦП
13
Адриан Родригес
ВР
27
X. Olaiz
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
4
Педро Диас
ЦП
18
Алемао
ЦФ
34
Ivan Alonso Martin
ЦЗ
27
Sergio Lozano
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
Остались в запасе
20
Aitor Mañas
ЦФ
23
Карлос Бенавидес
ОП
22
Мигель Родригес
ПВ
6
Андер Гевара
ЦП
13
Адриан Родригес
ВР
27
X. Olaiz
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Мараш Кумбула
ЦЗ
Луис Фелипе
ЦЗ
Алавес
Точно не сыграют
Факундо Гарсес
ЦЗ
Томас Мендес
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Алавеса». Гости находятся в отличной форме (пять побед подряд, 17 матчей с голами, 0,40 пропущенного гола за игру) и демонстрируют более высокий класс. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку и успешную историю очных встреч на своем поле, слишком много пропускают, что должно позволить «Алавесу» реализовать свои моменты. Ожидаем, что баскский клуб продолжит свою победную серию и добьется победы. Ставка: победа «Алавеса» с коэффициентом 3,60.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Алавесом» состоится 20 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.

«Райо Вальекано» – «Алавес»: кто победит в матче 2-го тура Ла Лиги 2026/2027

3.60
Победа «Алавеса»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Алавес Райо Вальекано
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