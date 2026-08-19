Матч 2-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Райо Вальекано» и баскским «Алавесом» пройдет 20 августа в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Хозяева стартовали с поражения от «Севильи» (1-2) и располагаются на 18-м месте, но имеют впечатляющую домашнюю форму – семь матчей без поражений на своем поле, тогда как гости уверенно возглавляют таблицу после разгрома «Хетафе» (3-0) и имеют длительную голевую серию из 17 матчей. В очных встречах на «Кампо де Вальекас» «Райо» традиционно силен, побеждая в четырех последних домашних матчах против «Алавеса». Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые опираются на поддержку трибун и историю, или гости, которые набрали ход и нацелены на продолжение своей победной серии?

Кто победит в матче

В пользу «Райо Вальекано» говорит их впечатляющая домашняя форма и успешная история встреч с «Алавесом» на своем поле. Мадридский клуб не проигрывает в семи последних матчах на «Кампо де Вальекас», а в очных встречах с «Алавесом» дома побеждает в четырех последних матчах. В атаке хозяева забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, что позволяет им надеяться на гол в ворота соперника. Однако защита «Райо» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В стартовом туре команда уступила «Севилье» (1-2), а в товарищеских матчах выглядела нестабильно. При такой ненадежной обороне удержать победу над «Алавесом» будет крайне сложно, даже несмотря на домашнюю поддержку.

«Алавес» подходит к матчу с колоссальным преимуществом в форме. Баскский клуб выиграл пять последних матчей, забивает в 17 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В первом туре «Алавес» уверенно разгромил «Хетафе» (3-0), подтвердив свою атакующую мощь и надежную защиту. В товарищеских матчах команда также выглядела убедительно: победы над «Кастельоном» (3-0) и «Жироной» (1-0). Хотя в очных встречах на выезде у «Алавеса» есть проблемы (он проиграл четыре последних матча в гостях у «Райо»), текущая форма и класс команды должны помочь им преодолеть этот барьер.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о превосходстве «Алавеса». Гости находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и надежную защиту, тогда как хозяева, несмотря на домашнюю поддержку и историю, слишком много пропускают. Ожидается, что «Алавес» продолжит свою победную серию и добьется победы, несмотря на неудачную выездную историю против этого соперника.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Райо Вальекано» имеет преимущество – четыре победы подряд над «Алавесом». Однако текущая форма «Алавеса» значительно лучше: пять побед подряд, 17 матчей с голами и 0,40 пропущенного гола за игру. «Райо» же нестабилен в защите и проиграл в стартовом туре. Учитывая разницу в текущем состоянии и атакующей статистике, «Алавес» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Алавеса». Гости находятся в отличной форме (пять побед подряд, 17 матчей с голами, 0,40 пропущенного гола за игру) и демонстрируют более высокий класс. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку и успешную историю очных встреч на своем поле, слишком много пропускают, что должно позволить «Алавесу» реализовать свои моменты. Ожидаем, что баскский клуб продолжит свою победную серию и добьется победы. Ставка: победа «Алавеса» с коэффициентом 3,60.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Алавесом» состоится 20 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.