Матч 3-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Райо Вальекано» пройдет 31 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Хозяева уверенно лидируют в таблице с шестью очками и разницей мячей +7, а гости имеют лишь одно очко и занимают 15-е место. При этом «Барселона» не проигрывает «Райо» в шести последних очных встречах и забивает в семи матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Райо Вальекано» прервать неудачную серию на «Камп Ноу» или каталонцы продолжат победный ход?

Кто победит в матче

«Барселона» подходит к игре в великолепной форме – команда одержала три победы подряд, включая разгром «Эльче» (5:0) и уверенную победу над «Атлетиком» (2:0). В атаке сине-гранатовые действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять матчей они забивают три гола за встречу, а голевая серия насчитывает шесть игр подряд. В очных встречах с «Райо Вальекано» «Барселона» также стабильно забивает – в семи последних матчах против этого соперника. Оборона каталонцев небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, что даeт гостям шанс на гол. Однако домашняя поддержка на «Камп Ноу» и подавляющее преимущество в классе делают хозяев явными фаворитами.

«Райо Вальекано» стартовал с ничьей (1:1 с «Алавесом») и поражения (1:2 от «Севильи»), но команда показывает неплохую игру – она не проигрывает в восьми из десяти последних матчей Ла Лиги. В атаке гости забивают в среднем 1,2 гола за последние пять игр, а в обороне пропускают в среднем два мяча за встречу, причeм пропускают в семи последних матчах подряд. В гостях «Райо» традиционно неуступчив, но против «Барселоны» на «Камп Ноу» у него дела обстоят плохо – всего шесть побед в 37 очных встречах. Гостям предстоит сложнейший выезд к лидеру, и их слабая оборона вряд ли выдержит натиск хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Барселона». Каталонцы имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Райо Вальекано» много пропускает и редко побеждает на «Камп Ноу». Вероятнее всего, «Барселона» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Барселона» имеет солидный перевес – 24 победы против 6 у «Райо Вальекано» при 7 ничьих. При этом «Барселона» не проигрывает «Райо» в шести последних матчах и забивает в семи последних очных встречах подряд. Текущая форма хозяев значительно лучше – они лидируют в таблице и забивают в среднем три гола за матч, тогда как гости пропускают в каждой игре и редко побеждают на выезде. Это даeт «Барселоне» серьeзное психологическое преимущество перед игрой на «Камп Ноу».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Барселоны» с форой (-2). Каталонцы имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Райо Вальекано» много пропускает и редко побеждает на «Камп Ноу». Рекомендуемая ставка – победа «Барселоны» с форой (-2) с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Райо Вальекано» состоится 31 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».