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«Барселона» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 3-го тура Ла Лиги 2026/2027

30 августа 2026 9:00
Барселона - Райо Вальекано
31 авг. 2026, понедельник 22:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Барселоны» с форой (-2)
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Матч 3-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Райо Вальекано» пройдет 31 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Хозяева уверенно лидируют в таблице с шестью очками и разницей мячей +7, а гости имеют лишь одно очко и занимают 15-е место. При этом «Барселона» не проигрывает «Райо» в шести последних очных встречах и забивает в семи матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Райо Вальекано» прервать неудачную серию на «Камп Ноу» или каталонцы продолжат победный ход?

Кто победит в матче

«Барселона» подходит к игре в великолепной форме – команда одержала три победы подряд, включая разгром «Эльче» (5:0) и уверенную победу над «Атлетиком» (2:0). В атаке сине-гранатовые действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять матчей они забивают три гола за встречу, а голевая серия насчитывает шесть игр подряд. В очных встречах с «Райо Вальекано» «Барселона» также стабильно забивает – в семи последних матчах против этого соперника. Оборона каталонцев небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, что даeт гостям шанс на гол. Однако домашняя поддержка на «Камп Ноу» и подавляющее преимущество в классе делают хозяев явными фаворитами.

«Райо Вальекано» стартовал с ничьей (1:1 с «Алавесом») и поражения (1:2 от «Севильи»), но команда показывает неплохую игру – она не проигрывает в восьми из десяти последних матчей Ла Лиги. В атаке гости забивают в среднем 1,2 гола за последние пять игр, а в обороне пропускают в среднем два мяча за встречу, причeм пропускают в семи последних матчах подряд. В гостях «Райо» традиционно неуступчив, но против «Барселоны» на «Камп Ноу» у него дела обстоят плохо – всего шесть побед в 37 очных встречах. Гостям предстоит сложнейший выезд к лидеру, и их слабая оборона вряд ли выдержит натиск хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Барселона». Каталонцы имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Райо Вальекано» много пропускает и редко побеждает на «Камп Ноу». Вероятнее всего, «Барселона» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Барселона» имеет солидный перевес – 24 победы против 6 у «Райо Вальекано» при 7 ничьих. При этом «Барселона» не проигрывает «Райо» в шести последних матчах и забивает в семи последних очных встречах подряд. Текущая форма хозяев значительно лучше – они лидируют в таблице и забивают в среднем три гола за матч, тогда как гости пропускают в каждой игре и редко побеждают на выезде. Это даeт «Барселоне» серьeзное психологическое преимущество перед игрой на «Камп Ноу».

Личные встречи
Побед - 18 (75%)
Ничьих - 3 (13%)
Побед - 3 (13%)
70
Забитых мячей
18
2.92
В среднем за матч
0.75
7:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 1
31.08.2025
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1 : 0
22.03.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 1
31.08.2025
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1 : 0
17.02.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 2
27.08.2024
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
3 : 0
19.05.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 1
25.11.2023
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 1
26.04.2023
Барселона
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
0 : 0
13.08.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
0 : 1
24.04.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
1 : 0
27.10.2021
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
1 : 2
27.01.2021
Барселона
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
3 : 1
09.03.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2018
Барселона
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
1 : 5
03.03.2016
Барселона
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
5 : 2
17.10.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
6 : 1
08.03.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2014
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
6 : 0
15.02.2014
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
0 : 4
21.09.2013
Барселона
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
3 : 1
17.03.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
0 : 5
27.10.2012
Барселона
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
0 : 7
29.04.2012
Барселона
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
4 : 0
29.11.2011
Райо Вальекано
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
36
Gnangoro Bouaré
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Барселона
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Родри
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
4
Brian Fariñas
ЦП
29
Хамза Абделькарим
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
31
Marco Román
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Алемао
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
15
Кристенсен
12
Эспарт
22
Берналь
8
Педри
17
Гордон
20
Ольмо
11
Рафинья
10
Ямаль
3-4-2-1
25
Карденас
20
Баллиу
24
Лежен
33
Вертроувд
6
Сисс
23
Валентин
36
8
Лопес
19
де Фрутос
18
Гарсия
10
Камельо
8
Педри
2
Канселу
2
Канселу
8
Педри
11
Рафинья
29
Абделькарим
29
Абделькарим
11
Рафинья
17
Гордон
14
Адейеми
14
Адейеми
17
Гордон
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
22
Берналь
16
Родри
16
Родри
22
Берналь
19
де Фрутос
21
Перес
21
Перес
19
де Фрутос
10
Камельо
18
Алемао
18
Алемао
10
Камельо
8
Лопес
11
Нтека
11
Нтека
8
Лопес
36
4
Диас
4
Диас
36
33
Вертроувд
17
Педроса
17
Педроса
33
Вертроувд
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Brian Fariñas
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
17
Андрей Рацу
ПЗ
30
Adrián Molina
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
31
Marco Román
ЦП
Остались в запасе
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Brian Fariñas
ЦП
Остались в запасе
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
17
Андрей Рацу
ПЗ
30
Adrián Molina
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
31
Marco Román
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Барселона
Точно не сыграют
Руни Барджи
ПВ
Марк Касадо
ОП
Гави
ЦП
Доминик Ливакович
ВР
Френки де Йонг
ЦП
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Аугусто Баталья
ВР
Иси Палазон
ПВ
Мараш Кумбула
ЦЗ
Луис Фелипе
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Барселоны» с форой (-2). Каталонцы имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Райо Вальекано» много пропускает и редко побеждает на «Камп Ноу». Рекомендуемая ставка – победа «Барселоны» с форой (-2) с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Райо Вальекано» состоится 31 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».

«Барселона» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «Барселоны» с форой (-2)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Райо Вальекано Барселона
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