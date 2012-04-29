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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 29 апреля 2012
Райо Вальекано
29.04.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 7
Завершен
Барселона
16'
Л. Месси
26'
Робер (АГ)
39'
С. Кейта
47'
Педро
77'
Т. Алькантара
87'
Педро
90'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Барселона
ГОЛ! 0:7!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
ГОЛ! 0:6!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 0:5!
Т. Алькантара
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
И. Афеллай
️️️️
С. Бускетс
Замена
Д. Бенито
️️️️
Д. Коста
Замена
Д. Алвес
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Педро
Замена
П. Мали Диаманка
️️️️
Х. Мовилья
ГОЛ! 0:4!
Педро
Желтая карточка
А. Аррибас
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Кейта
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Тито
Замена
А. Нуньес
️️️️
Робер
Травма
Робер
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Робер
Желтая карточка
Робер
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
2
Тито
ПЗ
25
Мичу
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
7
Ласс Бангура
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
28
Диего Бенито
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-4-2
1
Кобеньо
5
Пулидо
3
Робер
14
Аррибас
2
Тито
25
Мичу
10
Трасоррас
26
Мовилья
7
Бангура
23
Тамудо
19
Коста
4-1-2-2-1
13
Пинто
33
Монтойя
5
Пуйоль
14
Маскерано
3
Адриано
5
Бускетс
6
Алькантара
20
Кейта
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
19
Коста
28
Бенито
28
Бенито
19
Коста
3
Робер
18
Нуньес
18
Нуньес
3
Робер
26
Мовилья
36
Диаманка
36
Диаманка
26
Мовилья
3
Адриано
10
Алвес
10
Алвес
3
Адриано
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
5
Бускетс
17
Афеллай
17
Афеллай
5
Бускетс
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
1
Жоэль
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Мичел
ЛВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Мичел
ЛВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 23:25 (прямая)
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