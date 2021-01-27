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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 27 января 2021
Райо Вальекано
27.01.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Барселона
70'
Л. Месси
80'
Ф. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Райо Вальекано - Барселона
90'
+1
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
85'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Гризманн
80'
ГОЛ! 0:2!
Ф. де Йонг
Пас отдал
Ж. Альба
73'
Желтая карточка
У. Дембеле
70'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Гризманн
68'
Замена
Педри
️️️️
Х. Фирпо
68'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Тринкау
68'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Р. Пуч
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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