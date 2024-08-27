Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 27 августа 2024
Райо Вальекано
27.08.2024, вторник, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
9'
У. Лопес
60'
Педри
82'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Барселона
90'
+6
Замена
П. Виктор
️️️️
Л. Ямаль
90'
+4
Желтая карточка
М. Берналь
90'
+1
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Педри
Желтая карточка
П. Сисс
88'
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ольмо
Пас отдал
Л. Ямаль
Желтая карточка
А. Мумин
71'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
О. Валентин
68'
65'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Мартин
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Х. де Фрутос
64'
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Камельо
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
Педри
Пас отдал
Рафинья
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Гарсия
56'
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
56'
46'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
И. Палазон
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
У. Лопес
Пас отдал
Х. де Фрутос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
18
Жерар Мартин
ЦЗ
22
Марк Берналь
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-3-1
1
Карденас
18
Эспино
2
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
4-2-3-1
1
тер Стеген
5
Кубарси
23
Кунде
18
Мартин
26
Мартинес
22
Берналь
8
Педри
9
Торрес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
23
Валентин
29
Чаваррия
29
Чаваррия
23
Валентин
19
де Фрутос
6
Гумбау
6
Гумбау
19
де Фрутос
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
10
Камельо
11
Нтека
11
Нтека
10
Камельо
18
Гарсия
23
Эмбарба
23
Эмбарба
18
Гарсия
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
9
Торрес
20
Ольмо
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
3
1
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
17
11
Офсайды
4
1
Количество передач
270
529
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
11
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
11
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Барселона
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:47
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
Вчера, 13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:47
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
Вчера, 13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+