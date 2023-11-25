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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 25 ноября 2023
Райо Вальекано
25.11.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
39'
У. Лопес
82'
Ф. Лежен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Барселона
90'
+4
Желтая карточка
Ф. де Йонг
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Феликс
Желтая карточка
Р. Фалькао
90'
82'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Лежен
Замена
А. Рацу
️️️️
У. Лопес
78'
Замена
П. Сисс
️️️️
А. Мумин
75'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
75'
75'
Замена
Рафинья
️️️️
Л. Ямаль
Желтая карточка
У. Лопес
70'
Замена
Бебе
️️️️
Х. де Фрутос
68'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Трехо
68'
Желтая карточка
Л. Эспино
64'
55'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Ф. Торрес
55'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
О. Ромеу
51'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
У. Лопес
39'
31'
Желтая карточка
Педри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Френки де Йонг
(К)
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Барселона
25
Арон Якобишвили
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Унаи Эрнандес
ЦП
30
Алейш Гарридо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
18
Эспино
24
Лежен
2
Мумин
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
19
де Фрутос
10
Камельо
4-3-2-1
1
Пенья
2
Канселу
26
Мартинес
15
Кристенсен
3
Бальде
21
де Йонг
21
Ромеу
8
Педри
14
Торрес
10
Ямаль
9
Левандовски
8
Лопес
2
Рацу
2
Рацу
8
Лопес
8
Трехо
71
Перес
71
Перес
8
Трехо
2
Мумин
6
Сисс
6
Сисс
2
Мумин
19
де Фрутос
12
Бебе
12
Бебе
19
де Фрутос
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
21
Ромеу
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Ромеу
10
Ямаль
11
Рафинья
11
Рафинья
10
Ямаль
14
Торрес
79
Феликс
79
Феликс
14
Торрес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
25
Арон Якобишвили
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Унаи Эрнандес
ЦП
30
Алейш Гарридо
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
25
Арон Якобишвили
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Унаи Эрнандес
ЦП
30
Алейш Гарридо
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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