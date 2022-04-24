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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Райо Вальекано
Барселона - Райо Вальекано: обзор матча 24 апреля 2022
Барселона
24.04.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
7'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Райо Вальекано
Желтая карточка
Гави
90'
+14
90'
+12
Желтая карточка
А. Катена
90'
+6
Желтая карточка
О. Трехо
90'
+5
Желтая карточка
М. Эрнандес
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
Желтая карточка
У. Дембеле
89'
87'
Замена
М. Суарес
️️️️
У. Лопес
87'
Замена
М. Эрнандес
️️️️
И. Палазон
86'
Желтая карточка
И. Палазон
Желтая карточка
Л. де Йонг
81'
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Гарсия
71'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Обамеянг
71'
69'
Желтая карточка
И. Баллиу
67'
Замена
О. Трехо
️️️️
О. Валентин
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Ф. де Йонг
61'
Замена
М. Депай
️️️️
Ф. Торрес
60'
56'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Нтека
56'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
Замена
К. Лангле
️️️️
С. Дест
46'
37'
Желтая карточка
С. Комесанья
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
И. Палазон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
24
Гарсия
8
Дест
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
10
Дембеле
14
Торрес
7
Обамеянг
4-3-3
1
Димитриевски
20
Баллиу
15
Мараш
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
14
Комесанья
8
Лопес
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
21
де Йонг
6
Гонсалес
6
Гонсалес
21
де Йонг
8
Дест
2
Лангле
2
Лангле
8
Дест
24
Гарсия
24
Траоре
24
Траоре
24
Гарсия
7
Обамеянг
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Обамеянг
14
Торрес
10
Депай
10
Депай
14
Торрес
8
Лопес
4
Суарес
4
Суарес
8
Лопес
7
Палазон
2
Эрнандес
2
Эрнандес
7
Палазон
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
23
Валентин
8
Трехо
8
Трехо
23
Валентин
11
Нтека
14
Гвардиола
14
Гвардиола
11
Нтека
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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