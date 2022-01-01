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Италия. Серия B
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Пиза
Новости
€ 55 млн
Пиза - новости команды
Пиза
Италия. Серия B
Стадион:
Арена Гарибальди
Сайт:
http://www.pisacalcio.it
Тренер:
Оскар Хильемарк
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Трансферы
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Расписание
Таблица
Трансляция
«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7
23 мая
Трансляция
«Пиза» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66
16 мая
Трансляция
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Две команды вылетели из Серии А
2 мая
Трансляция
«Пиза» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Пиза» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.55
30 апреля
Трансляция
«Парма» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Пиза» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Пиза» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
19 апреля
Трансляция
«Рома» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Рома» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.68
9 апреля
Трансляция
«Пиза» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Пиза» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.96
5 апреля
Трансляция
«Комо» – «Пиза: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Комо» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.75
22 марта
Трансляция
«Пиза» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
«Пиза» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.10
15 марта
Серия А. «Ювентус» разнес «Пизу» и приблизился к топ-4
8 марта
«Ювентус» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.70
7 марта
Трансляция
«Пиза» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026
2 марта
«Пиза» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 2 марта 2026 с коэффициентом 1.95
1 марта
Трансляция
«Фиорентина» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026
23 февраля
«Фиорентина» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.63
22 февраля
Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)
14 февраля
1
Трансляция
«Пиза» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026
13 февраля
Трансляция
«Верона» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026
6 февраля
Фото
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
Трансляция
«Пиза» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026
31 января
1
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