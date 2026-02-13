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  • «Пиза» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

«Пиза» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

13 февраля, 21:35
Пиза
13.02.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Милан
71' Ф. Лойола
39' Р. Лофтус-Чик 85' Л. Модрич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пиза
12
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
32
Стефано Морео
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Пиза
31
Matteo Luppichini
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-2-1-2-2
12
Николас
5
Канестрелли
4
Караччоло
2
3
Ангори
14
Лойола
20
Эбишер
10
Трамони
32
Морео
9
27
3-2-4-1
16
Меньян
31
Павлович
46
Габбиа
23
Томори
13
Атекаме
33
Бартезаги
12
Рабьо
14
Модрич
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
28
Нкунку
20
Эбишер
7
Акинсанмиро
7
Акинсанмиро
20
Эбишер
10
Трамони
16
Айлинг
16
Айлинг
10
Трамони
27
7
Лери
7
Лери
27
32
Морео
36
36
32
Морео
14
Лойола
17
Дуросинми
17
Дуросинми
14
Лойола
Фуллкруг
5
Де Винтер
5
Де Винтер
Фуллкруг
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
27
Леау
27
Леау
20
Лофтус-Чик
13
Атекаме
11
Пулишич
11
Пулишич
13
Атекаме
28
Нкунку
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
28
Нкунку
Остались в запасе
Пиза
Милан
31
Matteo Luppichini
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Matteo Luppichini
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Пиза
Точно не сыграют
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Daniel Denoon
ЦЗ
Мариуш Марин
ЦП
Адриан Шемпер
ВР
Исак Вурал
ЦП
Симоне Скуффет
ВР
Милан
Точно не сыграют
Сантьяго Хименес
ЦФ
Алексис Салемакерс
ПВ
Статистика матча Пиза - Милан
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
338
681
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Милана», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Милан»

«Пиза» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Пиза
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