13.02.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
31
Matteo Luppichini
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
3-2-1-2-2
12
Николас
5
Канестрелли
4
Караччоло
2
3
Ангори
14
Лойола
20
Эбишер
10
Трамони
32
Морео
9
27
3-2-4-1
16
Меньян
31
Павлович
46
Габбиа
23
Томори
13
Атекаме
33
Бартезаги
12
Рабьо
14
Модрич
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
28
Нкунку
20
Эбишер
7
Акинсанмиро
7
Акинсанмиро
20
Эбишер
10
Трамони
16
Айлинг
16
Айлинг
10
Трамони
27
7
Лери
7
Лери
27
32
Морео
36
36
32
Морео
14
Лойола
17
Дуросинми
17
Дуросинми
14
Лойола
Фуллкруг
5
Де Винтер
5
Де Винтер
Фуллкруг
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
27
Леау
27
Леау
20
Лофтус-Чик
13
Атекаме
11
Пулишич
11
Пулишич
13
Атекаме
28
Нкунку
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
28
Нкунку
Остались в запасе
Пиза
Милан
31
Matteo Luppichini
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Matteo Luppichini
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Пиза
Точно не сыграют
Милан
Точно не сыграют
Статистика матча Пиза - Милан
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
338
681
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Милана», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»