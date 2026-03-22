22 марта 2026 года в 14:30 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. Великолепный «Комо» Сеска Фабрегаса сыграет с главным аутсайдером сезона – «Пизой».

«Комо»

Еще летом «Комо» громко заявил о своих амбициях, засадив на трансферы более 120 миллионов евро (!) – самые большие траты среди представителей Серии А. Инвестиции дают плоды. Под руководством перспективного тренера Сеска Фабрегаса «Комо» проводит исторический сезон и впервые РЕАЛЬНО претендует на место в Лиге чемпионов. В настоящее время команда Фабрегаса занимает четвертую строчку в таблице Серии А.

Последние три игры:

Комо – Рома 2:1

Кальяри – Комо 1:2

Комо – Интер 0:0 (Кубок Италии)

«Пиза»

В прошлом туре «Пиза» прервала чудовищную серию без побед, которая насчитывала аж 17 (!) матчей. Подопечные Оскара Хильемарка грохнули «Кальяри», но это не особо влияет на общее положение дел. «Пиза» за счет лучшей разницы мячей поднялась на 19-е место, но до безопасной зоны по-прежнему целая пропасть – 9 очков.

Последние три игры:

Пиза – Кальяри 3:1

Ювентус – Пиза 4:0

Пиза – Болонья 0:1

Очные встречи

Пиза – Комо 0:3

Комо – Пиза 3:1

Пиза – Комо 1:1

Прогноз на матч «Комо» – «Пиза»

Разумеется, в контексте борьбы за топ-4 «Комо» никоим образом не может позволить себе терять очки в матчах с аутсайдерами, да еще и на своем поле. Ставим на уверенную викторию «озерных».

Прогноз: победа «Комо» с форой -1,5. Коэффициент – 1,75. Прогноз на счет – 3:0.