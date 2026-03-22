Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Комо» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.75

22 марта 2026 9:00
Комо - Пиза
22 мар. 2026, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Комо» с форой -1,5
Сделать ставку

22 марта 2026 года в 14:30 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. Великолепный «Комо» Сеска Фабрегаса сыграет с главным аутсайдером сезона – «Пизой».

«Комо»

Еще летом «Комо» громко заявил о своих амбициях, засадив на трансферы более 120 миллионов евро (!) – самые большие траты среди представителей Серии А. Инвестиции дают плоды. Под руководством перспективного тренера Сеска Фабрегаса «Комо» проводит исторический сезон и впервые РЕАЛЬНО претендует на место в Лиге чемпионов. В настоящее время команда Фабрегаса занимает четвертую строчку в таблице Серии А.

Последние три игры:

  • Комо – Рома 2:1
  • Кальяри – Комо 1:2
  • Комо – Интер 0:0 (Кубок Италии)

«Пиза»

В прошлом туре «Пиза» прервала чудовищную серию без побед, которая насчитывала аж 17 (!) матчей. Подопечные Оскара Хильемарка грохнули «Кальяри», но это не особо влияет на общее положение дел. «Пиза» за счет лучшей разницы мячей поднялась на 19-е место, но до безопасной зоны по-прежнему целая пропасть – 9 очков.

Последние три игры:

  • Пиза – Кальяри 3:1
  • Ювентус – Пиза 4:0
  • Пиза – Болонья 0:1

Очные встречи

  • Пиза – Комо 0:3
  • Комо – Пиза 3:1
  • Пиза – Комо 1:1

Прогноз на матч «Комо» – «Пиза»

Разумеется, в контексте борьбы за топ-4 «Комо» никоим образом не может позволить себе терять очки в матчах с аутсайдерами, да еще и на своем поле. Ставим на уверенную викторию «озерных».

Прогноз: победа «Комо» с форой -1,5. Коэффициент – 1,75. Прогноз на счет – 3:0.

Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Пиза Комо
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 