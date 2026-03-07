7 марта в 28 туре Серии А «Ювентус» примет «Пизу». Туринский клуб продолжает борьбу за еврокубковые позиции, но в последних турах потерял стабильность. Гости находятся в зоне вылета и испытывают серьезные проблемы с результатами. Несмотря на нестабильность хозяев, разница в классе команд остается заметной.

«Ювентус»

После 27 туров «Ювентус» набрал 47 очков и занимает 6 место в чемпионате. В последнем туре команда сыграла результативную ничью с «Ромой» (3:3), однако серия без побед в лиге достигла уже четырех матчей.

Главная проблема туринцев сейчас – оборона. Команда пропускает уже в 8 матчах подряд, а за последние 5 игр пропустила 15 мячей. При этом атака остается достаточно продуктивной: 10 голов за тот же период. Лучшим бомбардиром команды является Кенан Йылдыз, на счету которого 12 мячей.

«Пиза»

«Пиза» занимает 19 место после 27 туров и имеет всего 15 очков. Команда проиграла 3 последних матча чемпионата и испытывает серьезные проблемы в атаке.

В последних пяти матчах «Пиза» забила только 2 мяча и пропустила 7. Лучший бомбардир команды – Стефано Морео с 5 голами в 27 матчах. При этом гостевые игры даются команде особенно тяжело.

Факты о командах

«Ювентус»

Не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем: 2.00 забито и 3.00 пропущено (последние 5 игр)

«Пиза»

Проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 0.40 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забила только 2 гола в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ювентус» – «Пиза»

Несмотря на нестабильность последних недель, «Ювентус» остается значительно более сильной командой. Туринцы регулярно создают моменты и дома традиционно играют уверенно. «Пиза» же испытывает серьезные проблемы в атаке и редко создает достаточное количество моментов.

С учетом разницы в классе, формы гостей и статистики домашних матчей «Ювентуса», наиболее вероятным выглядит сценарий с победой хозяев. При этом нестабильная оборона туринцев может позволить гостям создать несколько опасных эпизодов.

Рекомендованные ставки: