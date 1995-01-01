Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Парма
|16
|10
|4
|2
|32:16
|++16
|34
|2.
|Венеция
|16
|10
|3
|3
|25:12
|++13
|33
|3.
|Комо
|16
|9
|4
|3
|20:15
|++5
|31
|4.
|Катанцаро
|16
|9
|3
|4
|26:19
|++7
|30
|5.
|Кремонезе
|16
|8
|5
|3
|22:12
|++10
|29
|6.
|Циттаделла
|16
|8
|4
|4
|20:18
|++2
|28
|7.
|Модена
|16
|7
|5
|4
|17:16
|++1
|26
|8.
|Палермо
|16
|7
|4
|5
|23:16
|++7
|25
|9.
|Сампдория
|16
|6
|3
|7
|19:20
|-1
|21
|10.
|Бари
|17
|4
|9
|4
|17:19
|-2
|21
|11.
|Брешиа
|16
|4
|7
|5
|15:16
|-1
|19
|12.
|Козенца
|16
|5
|4
|7
|18:19
|-1
|19
|13.
|Пиза
|16
|4
|6
|6
|14:17
|-3
|18
|14.
|Зюйдтироль
|16
|4
|5
|7
|20:21
|-1
|17
|15.
|Реджана 1919
|16
|3
|8
|5
|16:20
|-4
|17
|16.
|Лекко
|16
|4
|4
|8
|14:23
|-9
|16
|17.
|Специя
|17
|3
|7
|7
|14:22
|-8
|16
|18.
|Тернана
|16
|3
|5
|8
|17:20
|-3
|14
|19.
|Асколи
|16
|3
|4
|9
|15:23
|-8
|13
|20.
|Феральписало
|16
|1
|4
|11
|10:30
|-20
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Венеция
|8
|6
|1
|1
|16:8
|++8
|19
|2.
|Парма
|9
|5
|4
|0
|15:7
|++8
|19
|3.
|Комо
|8
|5
|2
|1
|11:8
|++3
|17
|4.
|Циттаделла
|9
|5
|2
|2
|13:11
|++2
|17
|5.
|Катанцаро
|8
|5
|1
|2
|14:9
|++5
|16
|6.
|Модена
|8
|4
|1
|3
|8:9
|-1
|13
|7.
|Сампдория
|8
|4
|0
|4
|10:9
|++1
|12
|8.
|Кремонезе
|9
|3
|3
|3
|9:7
|++2
|12
|9.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|14:10
|++4
|11
|10.
|Бари
|8
|2
|5
|1
|8:9
|-1
|11
|11.
|Палермо
|8
|3
|1
|4
|10:9
|++1
|10
|12.
|Зюйдтироль
|8
|2
|3
|3
|11:10
|++1
|9
|13.
|Тернана
|9
|2
|3
|4
|7:7
|0
|9
|14.
|Брешиа
|8
|2
|3
|3
|7:9
|-2
|9
|15.
|Реджана 1919
|8
|1
|6
|1
|8:9
|-1
|9
|16.
|Асколи
|7
|2
|1
|4
|8:8
|0
|7
|17.
|Лекко
|7
|2
|1
|4
|8:12
|-4
|7
|18.
|Специя
|8
|1
|4
|3
|4:6
|-2
|7
|19.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|8:10
|-2
|7
|20.
|Феральписало
|7
|0
|2
|5
|5:13
|-8
|2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кремонезе
|7
|5
|2
|0
|13:5
|++8
|17
|2.
|Парма
|7
|5
|0
|2
|17:9
|++8
|15
|3.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13:7
|++6
|15
|4.
|Венеция
|8
|4
|2
|2
|9:4
|++5
|14
|5.
|Комо
|8
|4
|2
|2
|9:7
|++2
|14
|6.
|Катанцаро
|8
|4
|2
|2
|12:10
|++2
|14
|7.
|Модена
|8
|3
|4
|1
|9:7
|++2
|13
|8.
|Циттаделла
|7
|3
|2
|2
|7:7
|0
|11
|9.
|Пиза
|8
|3
|2
|3
|6:7
|-1
|11
|10.
|Брешиа
|8
|2
|4
|2
|8:7
|++1
|10
|11.
|Бари
|9
|2
|4
|3
|9:10
|-1
|10
|12.
|Сампдория
|8
|2
|3
|3
|9:11
|-2
|9
|13.
|Лекко
|9
|2
|3
|4
|6:11
|-5
|9
|14.
|Специя
|9
|2
|3
|4
|10:16
|-6
|9
|15.
|Зюйдтироль
|8
|2
|2
|4
|9:11
|-2
|8
|16.
|Реджана 1919
|8
|2
|2
|4
|8:11
|-3
|8
|17.
|Козенца
|8
|2
|2
|4
|4:9
|-5
|8
|18.
|Асколи
|9
|1
|3
|5
|7:15
|-8
|6
|19.
|Тернана
|7
|1
|2
|4
|10:13
|-3
|5
|20.
|Феральписало
|9
|1
|2
|6
|5:17
|-12
|5