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Италия. Серия B
Команды
Пиза
Состав
€ 55 млн
Пиза - состав команды
Пиза
Италия. Серия B
Стадион:
Арена Гарибальди
Сайт:
http://www.pisacalcio.it
Тренер:
Оскар Хильемарк
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Скуффет Симоне
Вра
30
€ 0.9 млн
12
Николас
Вра
38
€ 0.1 млн
22
Leonardo Loria
Вра
-
14
Лойола Фелипе
Защ
25
€ 7 млн
3
Ангори Самуэле
Защ
22
€ 4.5 млн
5
Канестрелли Симоне
Защ
26
€ 4.5 млн
4
Божинов Росен
Защ
21
€ 4 млн
26
Коппола Франческо
Защ
21
€ 3.5 млн
4
Караччоло Антонио
Защ
36
€ 0.8 млн
33
Калабрези Артуро
Защ
30
€ 0.8 млн
39
Альбиоль Рауль
Защ
41
€ 0.7 млн
44
Daniel Denoon
Защ
-
13
Andrea Primasso
Защ
-
21
Вурал Исак
Пол
20
€ 5 млн
15
Туре Идрисса
Пол
28
€ 5 млн
10
Трамони Маттео
Пол
26
€ 4.5 млн
6
Марин Мариуш
Пол
28
€ 2.8 млн
8
Хойхольт Мальте
Пол
25
€ 1.2 млн
32
Морео Стефано
Пол
33
€ 1.2 млн
11
Куадрадо Хуан
Пол
38
€ 0.8 млн
29
Omar Correia
Пол
-
55
Giuseppe Leone
Пол
-
72
Giacomo Maucci
Пол
-
81
Стоилькович Филип
Нап
26
€ 2.5 млн
11
Ферра Ишем
Нап
20
€ 2 млн
7
Лери Мехди
Нап
28
€ 1.8 млн
16
Буффон Луи
Нап
18
€ 1 млн
37
Петанья Андреа
Нап
31
€ 0.7 млн
23
Tommaso Marras
Нап
-
12
Николас Сеолин
Нап
40
-
81
Стоилкович Филип
Нап
-
19
Tomás Esteves
Нап
-
17
Emanuele Rao
Нап
-
8
Filippo Pittarello
Нап
-
15
Idrissa Toure
Нап
-
72
Simone Zanon
Нап
-
36
Gabriele Piccinini
Нап
-
Всего игроков: 37, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 14
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