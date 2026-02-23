23.02.2026, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
Пиза
34
Tommaso Guizzo
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
65
Паризи
3
Раньери
5
Понграчич
20
Додо
27
Ндур
4
Брешианини
11
Харрисон
44
Фаджоли
10
Соломон
9
Кен
3-2-1-2-2
12
Николас
5
Канестрелли
4
Караччоло
2
14
Лойола
3
Ангори
8
Марин
32
Морео
16
Айлинг
9
27
20
Додо
15
Комуццо
15
Комуццо
20
Додо
10
Соломон
10
Фаццини
10
Фаццини
10
Соломон
44
Фаджоли
80
Фаббиан
80
Фаббиан
44
Фаджоли
9
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Кен
9
20
Эбишер
20
Эбишер
9
27
7
Куадрадо
7
Куадрадо
27
32
Морео
36
36
32
Морео
14
Лойола
17
Дуросинми
17
Дуросинми
14
Лойола
16
Айлинг
19
Мейстер
19
Мейстер
16
Айлинг
Остались в запасе
Фиорентина
Пиза
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
34
Tommaso Guizzo
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Остались в запасе
34
Tommaso Guizzo
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Фиорентина
Точно не сыграют
Пиза
Точно не сыграют
Статистика матча Фиорентина - Пиза
3
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
19
Офсайды
0
2
Количество передач
537
402
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.28
xGP (предотвращенные голы)
1.22
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Пизы», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»