Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

«Фиорентина» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

23 февраля, 19:20
Фиорентина
23.02.2026, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Пиза
13' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Пиза
12
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
8
Мариуш Марин
ЦП
32
Стефано Морео
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Пиза
34
Tommaso Guizzo
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
65
Паризи
3
Раньери
5
Понграчич
20
Додо
27
Ндур
4
Брешианини
11
Харрисон
44
Фаджоли
10
Соломон
9
Кен
3-2-1-2-2
12
Николас
5
Канестрелли
4
Караччоло
2
14
Лойола
3
Ангори
8
Марин
32
Морео
16
Айлинг
9
27
20
Додо
15
Комуццо
15
Комуццо
20
Додо
10
Соломон
10
Фаццини
10
Фаццини
10
Соломон
44
Фаджоли
80
Фаббиан
80
Фаббиан
44
Фаджоли
9
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Кен
9
20
Эбишер
20
Эбишер
9
27
7
Куадрадо
7
Куадрадо
27
32
Морео
36
36
32
Морео
14
Лойола
17
Дуросинми
17
Дуросинми
14
Лойола
16
Айлинг
19
Мейстер
19
Мейстер
16
Айлинг
Остались в запасе
Фиорентина
Пиза
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
34
Tommaso Guizzo
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Остались в запасе
34
Tommaso Guizzo
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Фиорентина
Точно не сыграют
Тарик Лэмпти
ПЗ
Роландо Мандрагора
ОП
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Симоне Скуффет
ВР
Исак Вурал
ЦП
Калвин Стенгс
ПВ
Статистика матча Фиорентина - Пиза
3
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
19
Офсайды
0
2
Количество передач
537
402
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.28
xGP (предотвращенные голы)
1.22
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Пизы», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Пиза»

«Фиорентина» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Фиорентина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+