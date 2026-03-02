02.03.2026, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Маттео Трамони
ЛВ
23
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
4-3-2-1
12
Николас
3
Ангори
4
Караччоло
26
Коппола
33
Калабрези
8
Хойхольт
6
Марин
20
Эбишер
32
Морео
7
Лери
17
Дуросинми
3-1-2-3-1
1
Скорупски
17
Мариу
41
Витик
3
Лукуми
23
Сом
6
Моро
8
Фройлер
20
Цортеа
10
Бернардески
28
Камбьяги
9
Кастро
33
Калабрези
5
Канестрелли
5
Канестрелли
33
Калабрези
3
Ангори
11
Куадрадо
11
Куадрадо
3
Ангори
4
Караччоло
19
Айлинг
19
Айлинг
4
Караччоло
8
Хойхольт
36
36
8
Хойхольт
17
Дуросинми
9
9
17
Дуросинми
41
Витик
16
Казале
16
Казале
41
Витик
17
Мариу
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
17
Мариу
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
23
Сом
21
Одгор
21
Одгор
23
Сом
Остались в запасе
Пиза
Болонья
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
23
Калвин Стенгс
ПВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
23
Калвин Стенгс
ПВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Пиза
Точно не сыграют
Болонья
Точно не сыграют
Статистика матча Пиза - Болонья
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
11
Офсайды
5
2
Количество передач
329
491
Сейвы
0
2
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Болоньи», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»