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  • «Пиза» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

«Пиза» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

2 марта, 19:20
Пиза
02.03.2026, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
90' Й. Одгор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пиза
12
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
32
Стефано Морео
АП
7
Мехди Лери
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
8
Ремо Фройлер
(К) ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Маттео Трамони
ЛВ
23
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
4-3-2-1
12
Николас
3
Ангори
4
Караччоло
26
Коппола
33
Калабрези
8
Хойхольт
6
Марин
20
Эбишер
32
Морео
7
Лери
17
Дуросинми
3-1-2-3-1
1
Скорупски
17
Мариу
41
Витик
3
Лукуми
23
Сом
6
Моро
8
Фройлер
20
Цортеа
10
Бернардески
28
Камбьяги
9
Кастро
33
Калабрези
5
Канестрелли
5
Канестрелли
33
Калабрези
3
Ангори
11
Куадрадо
11
Куадрадо
3
Ангори
4
Караччоло
19
Айлинг
19
Айлинг
4
Караччоло
8
Хойхольт
36
36
8
Хойхольт
17
Дуросинми
9
9
17
Дуросинми
41
Витик
16
Казале
16
Казале
41
Витик
17
Мариу
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
17
Мариу
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
23
Сом
21
Одгор
21
Одгор
23
Сом
Остались в запасе
Пиза
Болонья
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
23
Калвин Стенгс
ПВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
23
Калвин Стенгс
ПВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Симоне Скуффет
ВР
Исак Вурал
ЦП
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
Хуан Миранда
ЛЗ
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
Статистика матча Пиза - Болонья
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
11
Офсайды
5
2
Количество передач
329
491
Сейвы
0
2
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Болоньи», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза»«Болонья»

«Пиза» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Пиза
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