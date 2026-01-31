31.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
4-2-2-2
1
Скуффет
3
Ангори
4
Караччоло
4
Божинов
5
Канестрелли
8
Марин
20
Эбишер
10
Трамони
32
Морео
27
19
Мейстер
4-1-1-3-1
49
Мурич
6
Валюкевич
21
Идзес
5
Мухаремович
3
Доиг
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
19
Мейстер
14
Лойола
14
Лойола
19
Мейстер
5
Канестрелли
7
Лери
7
Лери
5
Канестрелли
3
Ангори
14
Стенгс
14
Стенгс
3
Ангори
8
Марин
17
Дуросинми
17
Дуросинми
8
Марин
32
Морео
81
Стоилькович
81
Стоилькович
32
Морео
8
Коне
35
Липани
35
Липани
8
Коне
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
9
Пинамонти
9
Моро
9
Моро
9
Пинамонти
Остались в запасе
Пиза
Сассуоло
34
Tommaso Guizzo
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
34
Tommaso Guizzo
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Пиза - Сассуоло
3
3
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
8
Офсайды
4
1
Количество передач
443
371
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
18
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.26
xGP (предотвращенные голы)
0.47
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Сассуоло», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»