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  • «Пиза» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Пиза» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 15:50
Пиза
31.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
51' М. Эбишер
25' Д. Берарди 45+1' А. Караччоло (АГ) 58' И. Коне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пиза
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
8
Мариуш Марин
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
32
Стефано Морео
АП
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Пиза
34
Tommaso Guizzo
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
4-2-2-2
1
Скуффет
3
Ангори
4
Караччоло
4
Божинов
5
Канестрелли
8
Марин
20
Эбишер
10
Трамони
32
Морео
27
19
Мейстер
4-1-1-3-1
49
Мурич
6
Валюкевич
21
Идзес
5
Мухаремович
3
Доиг
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
19
Мейстер
14
Лойола
14
Лойола
19
Мейстер
5
Канестрелли
7
Лери
7
Лери
5
Канестрелли
3
Ангори
14
Стенгс
14
Стенгс
3
Ангори
8
Марин
17
Дуросинми
17
Дуросинми
8
Марин
32
Морео
81
Стоилькович
81
Стоилькович
32
Морео
8
Коне
35
Липани
35
Липани
8
Коне
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
9
Пинамонти
9
Моро
9
Моро
9
Пинамонти
Остались в запасе
Пиза
Сассуоло
34
Tommaso Guizzo
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
34
Tommaso Guizzo
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Фабио Гроссо
Пиза
Точно не сыграют
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Артуро Калабрези
ЦЗ
Хуан Куадрадо
ПП
Daniel Denoon
ЦЗ
Матеус Лусуарди
ЦЗ
М'Бала Нзола
ЦФ
Адриан Шемпер
ВР
Исак Вурал
ЦП
Сассуоло
Точно не сыграют
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Статистика матча Пиза - Сассуоло
3
3
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
8
Офсайды
4
1
Количество передач
443
371
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
18
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.26
xGP (предотвращенные голы)
0.47
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Сассуоло», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Сассуоло»

«Пиза» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Пиза
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