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  • «Комо» – «Пиза: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Комо» – «Пиза: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 13:20
Комо
22.03.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 30 тур
5 : 0
Завершен
Пиза
7' А. Диао 29' А. Дувикас 48' М. Батурина 75' Н. Пас 81' М. Перроне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Комо
1
Жан Бутез
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Максимо Перроне
ОП
18
Нико Пас
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
17
Хесус Родригес
ЛВ
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Пиза
12
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
4
Антонио Караччоло
(К) ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
32
Стефано Морео
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Комо
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
8
Серхи Роберто
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Пиза
31
Matteo Luppichini
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
23
Калвин Стенгс
ПВ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бутез
18
Морено
34
Карлос
2
Кемпф
77
ван дер Бремпт
23
Перроне
18
Пас
17
Родригес
38
Диао
11
Дувикас
33
Да Кунья
3-2-1-3-1
12
Николас
4
Караччоло
39
Альбиоль
5
Канестрелли
35
Лойола
3
Ангори
8
Хойхольт
7
Лери
32
Морео
10
Трамони
14
Акинсанмиро
34
Карлос
5
Гольданига
5
Гольданига
34
Карлос
17
Родригес
16
Батурина
16
Батурина
17
Родригес
33
Да Кунья
6
Какере
6
Какере
33
Да Кунья
38
Диао
19
Кюн
19
Кюн
38
Диао
11
Дувикас
7
Мората
7
Мората
11
Дувикас
5
Канестрелли
19
Айлинг
19
Айлинг
5
Канестрелли
35
Лойола
23
Стенгс
23
Стенгс
35
Лойола
14
Акинсанмиро
9
Мейстер
9
Мейстер
14
Акинсанмиро
32
Морео
9
9
32
Морео
10
Трамони
36
36
10
Трамони
Остались в запасе
Комо
Пиза
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
8
Серхи Роберто
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
31
Matteo Luppichini
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
15
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
8
Серхи Роберто
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
Остались в запасе
31
Matteo Luppichini
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
15
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Комо
Точно не сыграют
Джейден Аддаи
ПВ
Пиза
Точно не сыграют
Мариуш Марин
ЦП
Михел Эбишер
ЦП
Хуан Куадрадо
ПП
Daniel Denoon
ЦЗ
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Симоне Скуффет
ВР
Исак Вурал
ЦП
Статистика матча Комо - Пиза
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
6
Офсайды
2
3
Количество передач
679
248
Сейвы
0
2
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.44
xGP (предотвращенные голы)
-2.16
-2.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Пизы», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Пиза»

«Комо» – «Пиза: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Комо
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