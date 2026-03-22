22.03.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
4-1-1-2-2
1
Бутез
18
Морено
34
Карлос
2
Кемпф
77
ван дер Бремпт
23
Перроне
18
Пас
17
Родригес
38
Диао
11
Дувикас
33
Да Кунья
3-2-1-3-1
12
Николас
4
Караччоло
39
Альбиоль
5
Канестрелли
35
Лойола
3
Ангори
8
Хойхольт
7
Лери
32
Морео
10
Трамони
14
Акинсанмиро
34
Карлос
5
Гольданига
5
Гольданига
34
Карлос
17
Родригес
16
Батурина
16
Батурина
17
Родригес
33
Да Кунья
6
Какере
6
Какере
33
Да Кунья
38
Диао
19
Кюн
19
Кюн
38
Диао
11
Дувикас
7
Мората
7
Мората
11
Дувикас
5
Канестрелли
19
Айлинг
19
Айлинг
5
Канестрелли
35
Лойола
23
Стенгс
23
Стенгс
35
Лойола
14
Акинсанмиро
9
Мейстер
9
Мейстер
14
Акинсанмиро
32
Морео
9
9
32
Морео
10
Трамони
36
36
10
Трамони
Остались в запасе
Комо
Пиза
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
8
Серхи Роберто
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
31
Matteo Luppichini
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
15
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
8
Серхи Роберто
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
Остались в запасе
31
Matteo Luppichini
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
15
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Комо
Точно не сыграют
Статистика матча Комо - Пиза
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
6
Офсайды
2
3
Количество передач
679
248
Сейвы
0
2
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.44
xGP (предотвращенные голы)
-2.16
-2.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Пизы», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»