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05.03.2017 14:00Мы восхищаемся современной АПЛ, но скучаем по старой. В том числе по ее футболкам – Sharp от «Манчестер Юнайтед», Carlsberg от «Ливерпуля» и другим. «Бомбардир» составляет ностальгическую подборку с великими формами прошлого.5
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01.05.2016 18:00В отношениях наставника «Арсенала» с фанатами клуба наступил окончательный разлом. Теперь болельщики ненавидят Венгера, а тот старается свалить на них всю вину за проигранное чемпионство. «Бомбардир» рассказывает, как фанаты «Арсенала» протестовали на игре с «Норвичем».6
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25.12.2015 19:00Как показывают результаты последнего тура, английская Премьер-лига в этом сезоне получила весьма крутое пополнение в виде «Уотфорда», «Борнмута» и «Норвича». «Бомбардир» рассказывает об амбициях и успехах этих команд с помощью историй их лидеров.