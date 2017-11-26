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    • Болельщик поработал судьей в Англии. Идеальный поход на футбол

    Болельщик поработал судьей в Англии. Идеальный поход на футбол


    5
    Голосов: 3
    26.11.2017 19:55
    Матч «Норвича» и «Престона» вошел в историю.

    В Англии сейчас больше говорят не о топовых играх с участием «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Главное событие английских выходных произошло в Чемпионшипе. И связано оно не с Леонидом Слуцким. Фанат «Норвича» Дэвид Торнхилл пришел посмотреть на игру любимой команды против «Престона». Досматривал игру Торнхилл в судейской форме и с переносным табло.

    Так получилось из-за травмы ассистента главного арбитра Марка Джонса. Его заменил резервный судья Энди Дэвис, но больше судейских кадров не осталось. Тогда Дэвису показали интервью в программке к матчу. Там Дэвид Торнхилл рассказывал об опыте работы судьей в любительском футболе. Его вызвали к бровке и дали судейскую куртку. Торнхилл поднял табло, где значилась цифра в десять добавленных минут. Игра завершилась со счетом 1:1.

    Выглядело это примерно так:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports, Еveningnews24
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (7)
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    fosterwow
    1511700618
    ))
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    Rainmaker
    1511702245
    Красивый ход!
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    DOCTOR PENALTY
    1511706377
    ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ СПЕКТАКЛЬ !
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    Seven 115
    1511711355
    Я тоже так хочу
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    kanosa
    1511713941
    Дух Англии
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    jaxtr
    1511714271
    красавчик!) помню мы в футбол играли в чемпионате области по футболу большому....на выезды ездили...мы и команда мужиков....так вот)))) мужики играли, а Василий( товарищ по команде) за сотку рублей был боковым судьей.
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    Sylpheed
    1511794344
    С поля никто не уходит, вышел дополнительный игрок?)
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