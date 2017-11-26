Болельщик поработал судьей в Англии. Идеальный поход на футбол

В Англии сейчас больше говорят не о топовых играх с участием «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Главное событие английских выходных произошло в Чемпионшипе. И связано оно не с Леонидом Слуцким. Фанат «Норвича» Дэвид Торнхилл пришел посмотреть на игру любимой команды против «Престона». Досматривал игру Торнхилл в судейской форме и с переносным табло.

Так получилось из-за травмы ассистента главного арбитра Марка Джонса. Его заменил резервный судья Энди Дэвис, но больше судейских кадров не осталось. Тогда Дэвису показали интервью в программке к матчу. Там Дэвид Торнхилл рассказывал об опыте работы судьей в любительском футболе. Его вызвали к бровке и дали судейскую куртку. Торнхилл поднял табло, где значилась цифра в десять добавленных минут. Игра завершилась со счетом 1:1.

Выглядело это примерно так:

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