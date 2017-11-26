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  • Болельщик поработал судьей в Англии. Идеальный поход на футбол

Болельщик поработал судьей в Англии. Идеальный поход на футбол

В Англии сейчас больше говорят не о топовых играх с участием «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Главное событие английских выходных произошло в Чемпионшипе. И связано оно не с Леонидом Слуцким. Фанат «Норвича» Дэвид Торнхилл пришел посмотреть на игру любимой команды против «Престона». Досматривал игру Торнхилл в судейской форме и с переносным табло.

Так получилось из-за травмы ассистента главного арбитра Марка Джонса. Его заменил резервный судья Энди Дэвис, но больше судейских кадров не осталось. Тогда Дэвису показали интервью в программке к матчу. Там Дэвид Торнхилл рассказывал об опыте работы судьей в любительском футболе. Его вызвали к бровке и дали судейскую куртку. Торнхилл поднял табло, где значилась цифра в десять добавленных минут. Игра завершилась со счетом 1:1.

Выглядело это примерно так:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Англия. Чемпионшип Англия Норвич Сити
Комментарии (7)
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fosterwow
1511700618
))
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Rainmaker
1511702245
Красивый ход!
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DOCTOR PENALTY
1511706377
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ СПЕКТАКЛЬ !
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Seven 115
1511711355
Я тоже так хочу
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kanosa
1511713941
Дух Англии
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jaxtr
1511714271
красавчик!) помню мы в футбол играли в чемпионате области по футболу большому....на выезды ездили...мы и команда мужиков....так вот)))) мужики играли, а Василий( товарищ по команде) за сотку рублей был боковым судьей.
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Sylpheed
1511794344
С поля никто не уходит, вышел дополнительный игрок?)
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