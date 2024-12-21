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    Хомуха высказался о перестройке состава «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА, экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об ожиданиях от работы петербуржцев в зимнее трансферное окно.

    Геннадий Орлов предложил «Зениту» провести перестройку зимой. Вы согласны с его мнением?

    – Практика показывает, что именно так и происходит.

    – Как считаете, с кем из состава «Зенита» сейчас целесообразно расстаться?

    – Мне кажется, игроки, у которых есть российский паспорт сейчас не соответствуют уровню «Зенита» и тем задачам. Не буду вдаваться в подробности. Плюс отсутствие мотивации у таких футболистов как Клаудиньо. Это говорит о том, что можно подумать и об этом, если поступит предложение.

    – Как думаете, зимой произойдет много трансферов на выход?

    – Сначала должны осуществиться трансферы на вход, чтобы понять кого на выход. Никто сначала не отдает, а потом покупает.

    • 27-летний полузащитник Клаудиньо провел в этом сезоне 20 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 5 передач.
    • В России зимнее трансферное окно будет открыто с 23 января по 20 февраля.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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