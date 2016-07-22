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    Как «Норвич» насмешил весь мир своей третьей формой


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    Голосов: 5
    22.07.2016 18:30
    Таких футболок в современном футболе, казалось, уже и быть не может, однако дизайнеры решили вернуться в жуткие 90-е, когда футболистов заставляли играть в ужасающем обличье.

    Собственно, что тут долго рассказывать. Вот, в чем «Норвичу» предстоит играть в нынешнем сезоне, если домашняя и гостевая формы каким-то образом одновременно совпадут с экипировкой соперника.

    В 90-х «Норвич» уже баловался такой формой на полном серьезе. Ставшей культовой футболку тут же оборжали со всех сторон и нарекли прозвищем «Как птичка покакала».

    Примерно в таком кошмаре играли австралийцы в начале 90-х. На ЧМ-90/94 они не попали, может, и к лучшему.

    Впрочем, англичане примерно в то же время пошли дальше и придумали вот это адовое сочетание цветов. Приветствуйте счастливчиков из «Сканторпа».

    А уж как играл в таком обличье «Хаддерсфилд» – лучше и не спрашивать.

    Как вам боевая раскраска «МЮ»? Это все те же лихие 90-е, и зубастая пижама вместо формы.

    Интересно, а насколько тяжело было соперникам «Аякса», игравшим против вот такого геометрического кошмарища.

    Впрочем, все это меркнет перед гениальным изобретением американцев из клуба «Колорадо Карибус». А вы бы даже за неплохие деньги согласились играть вот в таком позорище?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: 101greatgoals.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 24 июля 2016, 09:44

      последняя форма ваще огонь... висючки то хрен бы с ними...но так удачно линию сделали... мол ,намекая ,что в этом месте должны торчать сиськи))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 июля 2016, 04:13

      пижама

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      veltrener 23 июля 2016, 02:05

      Тоже не уловил стёб автора над формой. что над этой формой будут поголовно смеяться - откуда такая инфа? Из бурных фантазий автора?)) Не стоит свои сугубо субъективные вкусы выставлять за мнение всего мира

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 22 июля 2016, 19:10

      Пляжный вариант, сборной Ямайки подошло бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 22 июля 2016, 14:13

      нормальная

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      SunDick 22 июля 2016, 14:02

      Позорище - это быть тупым автором. В те времена, такая раскраска формы была обычной. И новая форма Норвича симпатичная, где информация о "смехе всего мира"?

      10
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      ...
      Рейтинг: -12

      клoр > SunDick 22 июля 2016, 18:37

      форма нормальная, но ты сам - кусок говна вонючего. надо же было догадаться придумать такой дебильный ник как у тебя. ублюдок ебаный

      -3
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      Рейтинг: +284

      Kano 22 июля 2016, 13:48

      Нынешняя у Норвича вполне годная. Ни чего так. Да и 3 комплект, не факт что в нем они сыграют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 22 июля 2016, 13:43

      не понимаю юмора в статье..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 22 июля 2016, 13:37

      Не обычно довольно! Забавно выглядит)

      0
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      Рейтинг: +22

      Made in august 22 июля 2016, 13:30

      На последнем фото не хватает шляп.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > Made in august 22 июля 2016, 14:20

      Точно! И еще вместо трусов - эту хрень ковбойскую, которая поверх джинсов болтается...

      1
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