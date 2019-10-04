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22.05.2019 19:39Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуриньо на посту главного тренера туринского клуба. Как утверждает Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец призвал руководство «бьянконери» пригласить португальского специалиста.
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21.04.2019 20:49Эвертон – Манчестер Юнайтед обзор матча. Сульшеру не стыдно проиграть Барселоне в Лиги Чемпионов. А Эвертону стыдно ? Манчестер Юнайтед провел один из худших матчей в игре с Эвертоном и скорее всего в следующем сезоне не сыграет в Лиги Чемпион
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19.04.2019 18:38Всем привет. Эвертон – Манчестер Юнайтед прогноз на матч Английской Премьер Лиги. Игра состоится 21 апреля 2019 года. Не верю в тренера Сульшера, не верю что Манчестер Юнайтед сможет что то интересное показать в этой игре. Делаю ставку на Эвертон на
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16.04.2019 19:50В этом видео разобрал Пресс-конференция Сульшера перед встречей с «Барселоной». А так же затронули один пикантный момент связанный с нападающим Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. В этоге получился не большой обзор или разбор предстоящий игры.
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14.04.2019 11:59Всем привет. Манчестер Юнайтед — Вест Хэм Юнайтед. Обзор матча. 2:1. 13.04.2019 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после матча с «Вест Хэмом» (2:1) выразил недовольство графиком в Лиге чемпионов.