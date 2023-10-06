Лучший друг Криштиану Роналду – популярный маркетолог: вместе они зарабатывают огромнейшие деньги

У Криштиану Роналду не так много друзей. Из футболиста он выделяет трех человек – Марсело, Фабио Коэнтрау и Куарежму. Из людей, с которыми он не пересекался на поле, – Рики Регуф.

Регуф – популярный маркетолог. Он встретил Криштиану еще в 2003-м, когда тот выступал за «Спортинг». Сам Регуф говорил об этом: «Мы запустили рекламу с Криштиану, а потом как-то быстро с ним сблизились. Он – потрясающий чувак, который умеет дружить. Он всегда интересовался моими делами, моей работой, спрашивал советы и подчеркивал для себя что-то. Криштиану – один из моих лучших друзей. Мы на связи каждый день».

Чуть позже Регуф стал менеджером Роналду. Вот несколько историй из их дружбы и совместной работы:

• Роналду в 2005-м предлагал ему переехать в Манчестер и даже пообещал купить дом для него и семьи. Но тот обосновался в Мадриде.

• Регуф не общается с медиа о Роналду. Когда Криштиану и Джорджина потеряли ребенка, то журналисты полетели к Рики по этому вопросу. И не услышали ничего.

• Когда Роналду создал бренд CR7, то передал полное управление Регуфу. Он запускает рекламный движ и коллаборации вокруг бренда.

• Бывший агент Роналду Жорже Мендеш был против его скандального интервью с Пирсом Морганом – после него стороны закончили сотрудничество. Регуф, наоборот, выступал за это интервью. Позже он был одним из организаторов трансфера Роналду в «Аль-Наср». По некоторым данным, эта сделка принесла Регуфу комиссию в размере 25 млн евро.

• Кстати, ежегодное сотрудничество с Регуфом приносит Роналду десятки млн евро. AS писала, что в 2021-м Роналду с его помощью заработал 25 млн евро. Доходы в прошлом году от рекламных дел с Регуфом вылились для Роналду в дополнительный 21 млн.

Фото: соцсети Рики Регуфа