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    Трансферная политика Манчестера Юнайтеда Все блоги -

    Мое мнение о трансфере Лукаку

    10 июля 2017
    Лукаку в Манчестере Юнайтеда

    Лукаку в Манчестер Юнайтеде. Эта новость шокировал всю Англию. Ведь как мы знаем Уэйн Руни пришёл тоже из Эвертона. Эвертон славится своей подготовкой игроков к мировому футболу. Данный трансфер очень подходит Манчестер Юнайтеда, так как это этот клуб вышел в Лигу чемпионов и теперь у них будет нападающий,который сможет побороться на втором этаже таких игроков как:Серхио Рамос, Пике,Кьеллини и у много других мировых защитников. Данный трансфер поможет Манчестеру закрепиться как минимум четвёрки АПЛ.

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