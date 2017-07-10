Мое мнение о трансфере Лукаку

Лукаку в Манчестере Юнайтеда

Лукаку в Манчестер Юнайтеде. Эта новость шокировал всю Англию. Ведь как мы знаем Уэйн Руни пришёл тоже из Эвертона. Эвертон славится своей подготовкой игроков к мировому футболу. Данный трансфер очень подходит Манчестер Юнайтеда, так как это этот клуб вышел в Лигу чемпионов и теперь у них будет нападающий,который сможет побороться на втором этаже таких игроков как:Серхио Рамос, Пике,Кьеллини и у много других мировых защитников. Данный трансфер поможет Манчестеру закрепиться как минимум четвёрки АПЛ.