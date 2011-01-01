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Манчестер Юнайтед
Результаты
€ 855 млн
Манчестер Юнайтед - результаты матчей
Манчестер
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Олд Траффорд
Сайт:
http://www.manutd.com/
Тренер:
Майкл Кэррик
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Англия. Премьер-лига. 2007/2008
13.09 | 18:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
06.09 | 16:00
Эвертон
2 : 2
Манчестер Юнайтед
30.08 | 18:30
Манчестер Юнайтед
5 : 2
Ипсвич Таун
22.08 | 14:30
Халл Сити
2 : 0
Манчестер Юнайтед
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