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    Манчестер Юнайтед - результаты

    Город Манчестер
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.manutd.com/
    Стадион Олд Траффорд
    Тренер Эрик тен Хаг
    Турниры:
    Англия. Кубок лиги (2022/2023)
    Финал
    		26 февраля, воскресенье 19:30 Манчестер Юнайтед 2:0 Ньюкасл
    1/4 финала
    		10 января, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Чарльтон
    1/8 финала
    		21 декабря, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Бернли
    1/16 финала
    		10 ноября, четверг 23:00 Манчестер Юнайтед 4:2 Астон Вилла
    Англия. Кубок лиги (2022/2023), ответный матч
    1/2 финала
    ответный матч    		 1 февраля, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест
    Англия. Кубок лиги (2022/2023), первый матч
    1/2 финала
    первый матч    		 25 января, среда 23:00 Ноттингем Форест 0:3 Манчестер Юнайтед
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