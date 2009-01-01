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Англия. Кубок лиги (2022/2023)
Англия. Кубок лиги (2022/2023), ответный матч
Англия. Кубок лиги (2022/2023), первый матч
|Финал
|26 февраля, воскресенье
|19:30
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ньюкасл
|1/4 финала
|10 января, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Чарльтон
|1/8 финала
|21 декабря, среда
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Бернли
|1/16 финала
|10 ноября, четверг
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|4:2
|Астон Вилла
|1/2 финала
ответный матч
|1 февраля, среда
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ноттингем Форест
|1/2 финала
первый матч
|25 января, среда
|23:00
|Ноттингем Форест
|0:3
|Манчестер Юнайтед