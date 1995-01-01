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    Манчестер Юнайтед - расписание

    Город Манчестер
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.manutd.com/
    Стадион Олд Траффорд
    Тренер Эрик тен Хаг
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		5 марта, воскресенье 19:30 Ливерпуль Манчестер Юнайтед
    Лига Европы (2022/2023), первый матч
    1/8 финала
    первый матч    		 9 марта, четверг 23:00 Манчестер Юнайтед Бетис
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    27 тур
    		12 марта, воскресенье 17:00 Манчестер Юнайтед Саутгемптон
    Лига Европы (2022/2023), ответный матч
    1/8 финала
    ответный матч    		 16 марта, четверг 20:45 Бетис Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		19 марта, воскресенье 17:00 Брайтон Манчестер Юнайтед
    Перенесен на неопределенный срок
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		2 апреля, воскресенье 18:30 Ньюкасл Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		5 апреля, среда 22:00 Манчестер Юнайтед Брентфорд
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		8 апреля, суббота 14:30 Манчестер Юнайтед Эвертон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    31 тур
    		15 апреля, суббота 19:30 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    32 тур
    		22 апреля, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед Челси
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    33 тур
    		27 апреля, четверг 22:15 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    34 тур
    		30 апреля, воскресенье 16:00 Манчестер Юнайтед Астон Вилла
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    35 тур
    		6 мая, суббота 17:00 Вест Хэм Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    36 тур
    		13 мая, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    37 тур
    		20 мая, суббота 17:00 Борнмут Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 18:30 Манчестер Юнайтед Фулхэм
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