Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Лига Европы (2022/2023), первый матч
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Лига Европы (2022/2023), ответный матч
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|26 тур
|5 марта, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|Манчестер Юнайтед
|1/8 финала
первый матч
|9 марта, четверг
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|Бетис
|27 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|Саутгемптон
|1/8 финала
ответный матч
|16 марта, четверг
|20:45
|Бетис
|Манчестер Юнайтед
|28 тур
|19 марта, воскресенье
|17:00
|Брайтон
|Манчестер Юнайтед
|
Перенесен на неопределенный срок
|29 тур
|2 апреля, воскресенье
|18:30
|Ньюкасл
|Манчестер Юнайтед
|25 тур
|5 апреля, среда
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|Брентфорд
|30 тур
|8 апреля, суббота
|14:30
|Манчестер Юнайтед
|Эвертон
|31 тур
|15 апреля, суббота
|19:30
|Ноттингем Форест
|Манчестер Юнайтед
|32 тур
|22 апреля, суббота
|19:30
|Манчестер Юнайтед
|Челси
|33 тур
|27 апреля, четверг
|22:15
|Тоттенхэм
|Манчестер Юнайтед
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|16:00
|Манчестер Юнайтед
|Астон Вилла
|35 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Вест Хэм
|Манчестер Юнайтед
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|Вулверхэмптон
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Борнмут
|Манчестер Юнайтед
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Манчестер Юнайтед
|Фулхэм