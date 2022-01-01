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АПЛ 2026/2027
Команды
Манчестер Юнайтед
Расписание
€ 855 млн
Манчестер Юнайтед - расписание матчей
Манчестер
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Олд Траффорд
Сайт:
http://www.manutd.com/
Тренер:
Майкл Кэррик
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
16.09 | 22:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Брайтон
20.09 | 18:30
Фулхэм
- : -
Манчестер Юнайтед
10.10 | 19:30
Манчестер Юнайтед
- : -
Тоттенхэм
13.10 | 22:00
Атлетико
- : -
Манчестер Юнайтед
18.10 | 16:00
Лидс
- : -
Манчестер Юнайтед
21.10 | 19:45
Комо
- : -
Манчестер Юнайтед
25.10 | 17:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Борнмут
31.10 | 15:30
Челси
- : -
Манчестер Юнайтед
03.11 | 23:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Рома
07.11 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Астон Вилла
21.11 | 18:00
Ливерпуль
- : -
Манчестер Юнайтед
25.11 | 23:00
Спортинг
- : -
Манчестер Юнайтед
28.11 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Брентфорд
02.12 | 23:00
Ньюкасл
- : -
Манчестер Юнайтед
05.12 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Ковентри
08.12 | 23:00
Манчестер Юнайтед
- : -
РБ Лейпциг
12.12 | 18:00
Кристал Пэлас
- : -
Манчестер Юнайтед
19.12 | 18:00
Арсенал
- : -
Манчестер Юнайтед
27.12 | 19:30
Манчестер Юнайтед
- : -
Ноттингем Форест
30.12 | 22:30
Манчестер Юнайтед
- : -
Сандерленд
02.01 | 15:30
Брайтон
- : -
Манчестер Юнайтед
07.01 | 23:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Ньюкасл
16.01 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Манчестер Юнайтед
20.01 | 23:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Бавария
23.01 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Ливерпуль
27.01 | 23:00
Вильярреал
- : -
Манчестер Юнайтед
30.01 | 18:00
Брентфорд
- : -
Манчестер Юнайтед
06.02 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Челси
10.02 | 23:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Брайтон
20.02 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Манчестер Юнайтед
27.02 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Арсенал
03.03 | 23:00
Сандерленд
- : -
Манчестер Юнайтед
13.03 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Эвертон
20.03 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Манчестер Юнайтед
10.04 | 17:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Халл Сити
17.04 | 17:00
Ипсвич Таун
- : -
Манчестер Юнайтед
24.04 | 17:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Кристал Пэлас
01.05 | 17:00
Ковентри
- : -
Манчестер Юнайтед
08.05 | 17:00
Борнмут
- : -
Манчестер Юнайтед
15.05 | 17:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Лидс
23.05 | 17:00
Тоттенхэм
- : -
Манчестер Юнайтед
30.05 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Фулхэм
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