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Манчестер Юнайтед
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€ 855 млн
Манчестер Юнайтед - новости команды
Манчестер
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Олд Траффорд
Сайт:
http://www.manutd.com/
Тренер:
Майкл Кэррик
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«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
09:34
Видео
Игрок «Манчестер Сити» жестом ответил на провокации фанатов «МЮ»
Вчера, 11:28
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
13 сентября
1
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
12 сентября
Тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил клуб из Азербайджана после разгрома
11 сентября
1
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
10 сентября
«Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
8 сентября
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
5 сентября
Фото
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Фото
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
30 августа
Видео
84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
30 августа
Трансляция
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
29 августа
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
Фото
Назван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на поражение в 1-м туре от «Халла»
22 августа
1
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