- 3 марта
- 23:40 «Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду
- 18:06 Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: 26 тур АПЛ, 5 марта 2023
- 2 марта
- 01:37 Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
- 00:50 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1), «Тоттенхэм» вылетел от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) 1
- 1 марта
- 11:07 Фото «Бабушка считает меня тупым»: фанат «Ньюкасла» заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги над «МЮ». Его команда проиграла 0:2 2
- 00:03 Гвардиола пошутил над «МЮ»: «Если они потратят еще немного денег, то смогут достичь «Ман Сити» 2
- 27 февраля
- 16:45 Роналду может получить медаль за победу «МЮ» в Кубке английской лиги, не сыграв в турнире ни минуты 2
- 15:20 Красивый футбол Прекрасная жена игрока «МЮ», благодаря которому клуб выиграл первый трофей с 2017 года 5
- 13:21 «Манчестер Юнайтед» опередил «Ливерпуль» по числу побед в английских кубках
- 12:38 Видео Тен Хаг станцевал с игроками после победы в Кубке лиги
- 12:38 Второй гол «МЮ» в ворота «Ньюкасла» в финале Кубка лиги переписали на Рэшфорда 1
- 09:24 Тен Хаг – восьмой тренер, выигравший трофей с «Манчестер Юнайтед»
- 07:40 Тен Хаг – первый голландский тренер, выигравший Кубок английской лиги
- 26 февраля
- 23:10 «Стыдно». Британский журналист Морган раскритиковал «МЮ» за празднования после победы в Кубке лиги 10
- 22:54 Каземиро выиграл 9 последних финалов из 9 2
- 22:39 Вратарь «Ньюкасла» выиграл Кубок лиги, несмотря на поражение команды в финале 2
- 22:32 Де Хеа установил рекорд «МЮ» по сухим матчам. Он обошел Шмейхеля
- 21:30 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» в финале победил «Ньюкасл» и выиграл турнир 7
- 18:54 Кариус – в основе «Ньюкасла» на финал Кубка лиги. Вратарь не играл два года