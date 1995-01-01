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    Рэшфорд купил новое авто через несколько дней после ДТП – внутри очень дорого-богато

    29 сентября, 20:32
    Видели когда-нибудь подобное?

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не стал долго горевать по поводу подбитой в ДТП машины. Футболист через несколько дней после инцидента купил новое авто.

    Маркус обзавелся Mercedes Vito Maybach за 180 000 фунтов стерлингов. Управлять машиной будет на игрок, а личный водитель.

    В салоне есть 40-дюймовый телевизор, PlayStation, розетки, USB-порты. Потолок – звездное небо. Окна оснащены шторами.

    Желаем Рэшфорду больше не попадать в ДТП.

    • 25-летний Маркус – воспитанник «МЮ».
    • У него контракт до 2028 года.
    • У Рэшфорда в сезоне АПЛ 6 матчей, гол, ассист.
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