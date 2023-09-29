Рэшфорд купил новое авто через несколько дней после ДТП – внутри очень дорого-богато

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не стал долго горевать по поводу подбитой в ДТП машины. Футболист через несколько дней после инцидента купил новое авто.

Маркус обзавелся Mercedes Vito Maybach за 180 000 фунтов стерлингов. Управлять машиной будет на игрок, а личный водитель.

В салоне есть 40-дюймовый телевизор, PlayStation, розетки, USB-порты. Потолок – звездное небо. Окна оснащены шторами.

Желаем Рэшфорду больше не попадать в ДТП.