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Рэшфорд купил новое авто через несколько дней после ДТП – внутри очень дорого-богато

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не стал долго горевать по поводу подбитой в ДТП машины. Футболист через несколько дней после инцидента купил новое авто.

Маркус обзавелся Mercedes Vito Maybach за 180 000 фунтов стерлингов. Управлять машиной будет на игрок, а личный водитель.

В салоне есть 40-дюймовый телевизор, PlayStation, розетки, USB-порты. Потолок – звездное небо. Окна оснащены шторами.

Желаем Рэшфорду больше не попадать в ДТП.

  • 25-летний Маркус – воспитанник «МЮ».
  • У него контракт до 2028 года.
  • У Рэшфорда в сезоне АПЛ 6 матчей, гол, ассист.

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
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