Об одном из лидеров будущего «Манчестер Юнайтед» середины 1890-х.

Джон КЛАРКИН (Шотландия). Нападающий.

1872 – ?

Уроженец Нейлстона, что в графстве Ренфрушир, начинал свой футбольный путь в местной городской команде, откуда перед сезоном 1892/93 его заприметили представители английского «Бутл», которому предстояло стать соучредителем Второго дивизиона ФЛ.

В составе ланкаширцев форвард продемсонтрировал отменную результативность, проведя 10 лиговых матчей и отлметившись девятью точными ударами.

Удивительно, что по завершении того розыгрыша Кларкин не сменил прописку на более солидный английский клуб, тем более, что «Бутл» по итогам чемпионата был расформирован, а сам голеадор вернулся в родную Шотландию, где примкнул в ряды скромного «Тисла», дебютировавшего во 2-й по силе лиге страны и финишировавшего в том соревновании на последнем месте.

Но несмотря на удручающие результаты команды, в коллективе из Глазго Джон не затерялся, ибо уже в январе 1894-го форвард вновь перебрался в Англию, где главным претендентом на него стал барахтающийся на дне турнирной таблицы Первого дивизиона ФЛ «Ньютон Хит» (а Тисл примерно через год после ухода Джона был расформирован).

На момент прихода Кларкина в клубе были большие проблемы в виде семи поражений подряд. Его дебют за «манкунианцев» вышел 13 января 1894-го в игре с «Уэнсдей», где «дьяволы» продолжили свою печальную статистику, продолжевшуюся еще 4 встречи кряду.

12 марта того же года Кларкин впервые отличился за «Хит» в домашней игре с «Блэкберном» (5:1) и следующие два матча также не уходил с поля без забитого мяча, а в проигранным матче против «Дерби Каунти» сделал первый дубль за будущий «МЮ».

Итогом того сезона стал вылет «НХ» (поражение от «Ливерпуля» в стыках) во Второй дивизион.

В следующем розыгрыше Джон продолжил оставаться основным игроком, проведя все 30 матчей чемпионата и записав на свой счет 11 точных выстрелов (дубль в ворота «Мансити» – 4:1).

Команда же финишировала на третьей строчке и не смотгла восользоваться шансом вернуться в элиту, уступив «Стоку» в стыках 0:3 (кстати, ему же манкунианцы проиграли и в 1 раунде кубка страны).

В сезоне 1895/96 коллектив выступил менее удачно, заняв лишь 6 место при 16 участниках. Разумеется, и выступление некоторых игроков, в том числе и Кларкина, оставляло желать лучшего. В том розыгрыше он отметился лишь семью голами в 26 матчах лиги (дуль в ворота «Линкольн Сити» – 5:5) и причиной этому, быть может было то, что перед началом сезона «Ньютон Хит» приобрел Джо Кэссиди из «Селтика», как раз таки делавшего погоду в атаке «дьяволов» на протяжении всего сезона (вместе с Бобом Дональдсоном).

Летом 1896-го Кларкин сменил прописку на дебютанта Второго дивизиона ФЛ «Блэкпул», где тоже пришелся ко двору, сыграв в 28 матчах лиги (больше него сыграли лишь четверо партнеров) и забив в них 8 голов (второй результат в клубе в том сезоне), а команда заняла итоговое 8 место из 16-ти (бывший клуб Джона вновь был разочарован результатами стыков).

В сезоне 1897/98 «приморцы» выступили слабее – 11 позиция. Кларкин продолжал оставаться ключевой фигурой в построениях команды, приняв участие в 26 поединках (лишь трое партнеров сыграли больше матчей) и отличившись 5 раз (пятый результат в клубе).

В 1898 году шотландец покинул команду (достоверных сведений нет) и более о нем ничего не было слышно.

P.S. Прапраправнук Джона Кларкина, которого также зовут Джон Кларкин, выступает за английский молодeжный клуб «Мостон Джуниорс» и играет на позиции левого полузащитника. Ниже представлена цветная фотография прапраправнука Джона.



