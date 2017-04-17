Почему Маркус Рэшфорд станет топ игроком.

Маркус Рэшфорд только недавно показал себя всему миру, но уже завоевал сердца болельщиков Юнайтед и не только.

Кто такой Маркус Рэшфорд?

Маркус родился в Манчестере и уже в 7 лет перед ним стоял непростой выбор продолжить обучаться в академии «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед» в итоге выбрал красных. Кроме того, Маркус с ранних лет болел именно за «красную» команду Манчестера. Через 11 лет о Рэшфорде узнали все. 25 февраля 2016 года Маркус дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 Лиги Европы против «Мидтьюлланна» и сделал дубль (матч завершился победой «Юнайтед» со счётом 5:1).

Задатки победителя.

В команде дьяволов играют такие футболисты как: Ибрагимович, Руни, Мата, Кэррик и Мхитарян которые ему помогут стать игроком за которым будут охотиться большие мешки с деньгами. Ибрагимович даст Рэшфорду много опыта, которого, он бы никогда не набрался, но ему повезло. Сам же Маркус считает своим кумиром Криштиану Роналду и пытается ему подражать. Впрочем у него есть хороший дриблинг и скорость, но не хватает физической силы (если посмотрите матчи с его участием. вы увидите как его отталкивают мощные, английские защитники), это конечно же у нему придет ведь ему всего 19 лет. Так же ему не хватает опыта, а то есть быстрого принятия решения в критических ситуация, но как говорилось ранее в команде есть талантливые игроки с большим опытом.

Характер.

Характер подобающий футболисту который хочет стать известным и уважаемым футболистом. Мать Рэшфорда – всегда поддерживала его увлечение спортом, даже сама играла с сыном в футбол в местном парке. После того, как к игроку пришла первая известность, Мэлани пообещала, что он не потеряет голову даже в том случае, если станет суперзвездой и настоящим героем для Юнайтед и сборной Англии. В то же время бывший тренер юношеской команды Рэшфорда Флетчер Мосс Рейнджерс – Дэйв Хоррокс подтвердил неприхотливый и приземленный характер игрока. «Даже если он начнет зазнаваться и изображать из себя того, кем он не является, его брат Дуэйн опустит его на землю». Видно что Маркус ставит на первый план футбол и семью, а не ночные клубы. Даже когда Рэшфорд подписал новый контракт с Юнайтед, он купил новый дом для своей семьи.

Везение или судьба?

Маркус ждал своего шанса и он его получил.Травма Антони Марсьяля казалась главным событием встречи с «Мидтьландом», но после финального свистка в умах поклонников «Юнайтед» был только один нападающий — Маркус Рэшфорд. Болельщики на «Олд Траффорд» за несколько лет успели позабыть о ярких дебютах собственной молодёжи. Пожалуй, первой на ум приходит история Федерико Македы. Семь лет назад 17-летний итальянец привёл «Юнайтед» к чемпионству, забив два победных гола в своих дебютных матчах.

Вырастет Маркус хорошим футболистом? Зависит от него, но сейчас он идет на правильном пути – пути победителя!