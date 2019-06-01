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04.09.2017 14:00«Русских невозможно забыть и простить». Как живет группировка польских фанатов, которая всех ненавидитОни выступают против русских, немцев, украинцев, чиновников из УЕФА и вообще всех ультрас европейских клубов. Сергей Беседин отправился в Кишинев и Тирасполь и пообщался с «Неизвестными преступниками» − самой эпатажной фан-группировкой польской «Легии».19
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02.11.2016 22:30«Монако» разгромил ЦСКА. «Легия» и «Реал» забили друг другу по 3 гола. Ключевые события 4-го тура ЛЧ (ВИДЕО)Второй день очередного тура ЛЧ выдался небогатым на голы. ЦСКА был разбит в Монако, «Реал» сенсационно потерял очки в Польше, а «Ювентус» упустил победу над «Лионом». «Бомбардир» показывает все забитые мячи дня.13
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20.09.2016 22:20Гвардиола требует извинений от агента Туре. Икарди продлит контракт с «Интером». ЦСКА сыграет с «Енисеем» резервным составом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.4
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16.09.2016 21:00Лимит на легионеров могут отменить. «Спартак» продлил на неделю лидерство в РФПЛ. Дайджест событий дняУкраинские фанаты напали на турок перед игрой «Заря» – «Фенербахче». «Легию» могут возглавить Кононов или Гончаренко. Арвеладзе – кандидат на пост главного тренера «Краснодара». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.7
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12.09.2016 22:25Фигу не исключает появления Роналду в «Барселоне». «Зенит» планирует увеличить зарплату Витселю. Дайджест событий дняКарасев обслужит матч Лиги чемпионов. Миллер недоволен строительством стадиона «Зенита». «Рубин» выиграл у «Урала» и покинул зону вылета. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.3
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11.08.2016 14:53«Кураньи еще в детский сад ходил, когда я играл в Германии!». Самые огненные цитаты нового тренера РоссииСтанислав Черчесов официально назначен главным тренером сборной России. «Бомбардир» составляет подборку самых громких цитат Черчесова за последние два года. С ним точно не будет скучно.15
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