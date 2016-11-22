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22.11.2016 19:30Накануне премьеры «28 панфиловцев» немецкое нашествие выглядело символично. Обескровленный ЦСКА дал бой, но не смог победить «Байер». Зато «Ростов» взял красивый реванш у «Баварии» за 0:5. Показываем аналогичные подвиги в ЛЧ, вдохновившие наших.13
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05.06.2016 12:46«Вильярреал» нацелился на Черышева. Иванов уедет во Францию. Денисов и Павлюченко договариваются с казахстанскими клубами. Блог «Русские и тут» рассказывает об игроках, которые могут продолжить карьеру в Европе и за ее пределами.3
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31.05.2016 10:48Кержаков выиграл Кубок, но вылетел из высшей лиги. Черышев не сумел толком поиграть в аренде. Тарханов со «Славией» удивил Болгарию. Рассказываем, как провели футбольный год русские игроки и тренеры, выступающие за пределами родной страны.1
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11.05.2016 16:10«Легия» Черчесова одержала победу в самом важном матче сезона. Наши легионеры провалили уик-энд в «Шальке». «Славия» прервала серию неудач. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские игроки показали себя на европейских полях.4
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04.05.2016 14:28Кержаков не спасает «Цюрих» от поражения. Гасилин оставляет след в Германии. Митрюшкин зарабатывает авторитет среди болельщиков. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские футболисты провели футбольные выходные в Европе.6
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27.04.2016 17:30«Легия» снова побеждает. Корян превращается в мастера голевых передач. Кержаков не в силах спасти «Цюрих». Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты провели европейские футбольные выходные.4
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13.04.2016 11:25Хомуха возглавил «Ригу». Казахстанские болельщики смеются над Аршавиным. Корян снова отметился результативным действием. Блог «Русские и тут» рассказывает, как наши футболисты и тренеры провели европейский уик-энд.4
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06.04.2016 16:00Сердеровым заинтересовались в России. Черчесов обеспечил «Легии» промежуточное первое место. Проничев привыкает к роли бомбардира. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты покоряют европейские лиги.2
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28.03.2016 17:00Станислав Черчесов возглавил «Легию» в ноябре, когда команда отстала от лидера чемпионата Польши на десять очков. Многие сомневались, но сейчас «Легия» уверенно первая. «Бомбардир» рассказывает, как русский тренер добился успеха в Польше.7
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