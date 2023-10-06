Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками, фанаты устроили штурм

Очередной игровой день в еврокубках завершился грандиозным скандалом.

В четверг после матча Лиги конференций между АЗ и «Легией» (1:0) у польской стороны возник конфликт с местными правоохранительными органами.

После финального свистка фанатов гостей надолго закрыли на стадионе по соображениям безопасности. Разгневанные польские болельщики в ответ устроили штурм и покалечили стражей порядка, отобрав у некоторых дубинки и перцовые баллончики. Один полицейский даже потерял сознание.

В результате инцидента полиция оцепила арену АЗ и долго не выпускала представителей «Легии» со стадиона.

Игроки, тренеры и сотрудники польского клуба спустя время с трудом пробились к своему автобусу, ощутив на себе гнев полицейских. Президенту клуба Дариушу Миодуски и тренеру по физподготовке досталось дубинками, а футболистов Радована Панкова и Жозуэ арестовали, отправив в участок.

Руководство «Легии» долго не могло связаться с задержанными игроками. В ситуацию вмешалось посольство Польши и премьер Матеуш Моравецкий – он обвинил полицию Нидерландов в нарушении закона.

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