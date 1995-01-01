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    • Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками, фанаты устроили штурм
    Бомбалейла Все блоги -

    Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками, фанаты устроили штурм

    6 октября, 12:22
    Жаркая ночь польского клуба в Нидерландах.

    Очередной игровой день в еврокубках завершился грандиозным скандалом.

    В четверг после матча Лиги конференций между АЗ и «Легией» (1:0) у польской стороны возник конфликт с местными правоохранительными органами.

    После финального свистка фанатов гостей надолго закрыли на стадионе по соображениям безопасности. Разгневанные польские болельщики в ответ устроили штурм и покалечили стражей порядка, отобрав у некоторых дубинки и перцовые баллончики. Один полицейский даже потерял сознание.

    В результате инцидента полиция оцепила арену АЗ и долго не выпускала представителей «Легии» со стадиона.

    Игроки, тренеры и сотрудники польского клуба спустя время с трудом пробились к своему автобусу, ощутив на себе гнев полицейских. Президенту клуба Дариушу Миодуски и тренеру по физподготовке досталось дубинками, а футболистов Радована Панкова и Жозуэ арестовали, отправив в участок.

    Руководство «Легии» долго не могло связаться с задержанными игроками. В ситуацию вмешалось посольство Польши и премьер Матеуш Моравецкий – он обвинил полицию Нидерландов в нарушении закона.

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11867

      alp 6 октября, 15:00

      какие нежные полицейские в нидергландах... сознание он видете ли потерял...

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      Рейтинг: +16665

      Алексей З > alp 6 октября, 16:17

      Наши , помнится , от пластмассового стаканчика сознание теряли.
      Наверно это от работы, профессиональное.

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      Рейтинг: +5182

      Ziklop 6 октября, 13:52

      поляки обязаны отмстить.

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