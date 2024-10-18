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Товарищеские матчи. Сборные
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Кения
Новости
Новости сборной Кении по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://footballkenya.org/
Тренер:
Энгин Фират
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Трансляция
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией
2024.10.18 18:18
1
Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
2023.11.15 16:20
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
2023.11.03 14:52
Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»
2023.10.24 14:27
3
Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова
2023.10.19 13:04
11
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер
2023.10.18 14:20
12
Карпин оценил дебют в сборной России четырех футболистов
2023.10.18 11:30
1
Карпин — Ловчеву: «В чем заключается дурилово?»
2023.10.18 10:25
15
Карпин ответил на критику Быстровым сборной России
2023.10.18 09:33
6
Тихонов рассказал, какие выводы сделал Карпин по итогам октябрьских матчей сборной России
2023.10.17 23:36
1
Кобелев прошелся по сборной России за ничью с Кенией
2023.10.17 22:59
1
Депутат Журова: «Я очень болела, чтобы сборная Камеруна забила России»
2023.10.17 21:17
3
Видео
Баринов объяснил свою ошибку в игре с Кенией
2023.10.17 19:58
Дасаев призвал не винить Карпина в неудачной игре сборной России
2023.10.17 18:52
Бояринцев положительно оценил игру сборной России против Кении
2023.10.17 18:44
В Кении назвали лучшего футболиста сборной России
2023.10.17 17:29
1
Геркус назвал виновных в ничейном результате Россия – Кения
2023.10.17 14:00
1
Смородская назвала причину плохой игры сборной России против Кении
2023.10.17 13:17
Видео
Девушка Сафонова рассказала, что ее не устроило во время посещения «Титаника»
2023.10.17 12:48
2
Ловчев обратился к Карпину после матча с Кенией: «Прекращай нас дурить»
2023.10.17 12:40
20
Мостовой раскритиковал Миранчука за игру с Кенией: «Не знаю, хотел ли он приезжать в сборную»
2023.10.17 11:31
3
Бубнов раскритиковал сборную России за игру с Кенией
2023.10.17 11:18
Глебов рассказал о проблемах с полем в матче России и Кении
2023.10.17 10:05
1
Защитник сборной Кении оценил результат матча с Россией
2023.10.17 09:39
Кения и Россия могут провести ещe один товарищеский матч
2023.10.17 09:06
2
Быстров жестко раскритиковал сборную России за игру в матче с Кенией
2023.10.17 08:59
13
Сильянов объяснил ничейный результат в матче России и Кении
2023.10.17 08:36
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
2023.10.17 08:27
4
Фомин рассказал о травме, полученной в матче с Кенией
2023.10.17 08:04
1
2
3
4
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