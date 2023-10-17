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    • Бояринцев положительно оценил игру сборной России против Кении

    Бояринцев положительно оценил игру сборной России против Кении

    Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил игру сборной России в товарищеском матче против Кении.

    «Ничейный результат с Кенией положительный. В любом случае сборной России надо нащупывать игру. Да, может сейчас много критики, не тот результат, который хотелось бы видеть, но в сборной идет работа. Команда должна быть готова к международным турнирам», – сказал Бояринцев.

    • Вчера, 16 октября, сборная России ушла от поражения в матче против Кении, уступая со счетом 1:2 к 89-й минуте.
    • 12 октября команда Валерия Карпина обыграла на своем поле Камерун (1:0).
    • Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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