Бояринцев положительно оценил игру сборной России против Кении

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил игру сборной России в товарищеском матче против Кении.
«Ничейный результат с Кенией положительный. В любом случае сборной России надо нащупывать игру. Да, может сейчас много критики, не тот результат, который хотелось бы видеть, но в сборной идет работа. Команда должна быть готова к международным турнирам», – сказал Бояринцев.
- Вчера, 16 октября, сборная России ушла от поражения в матче против Кении, уступая со счетом 1:2 к 89-й минуте.
- 12 октября команда Валерия Карпина обыграла на своем поле Камерун (1:0).
- Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: «РБ Спорт»