Бояринцев положительно оценил игру сборной России против Кении

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил игру сборной России в товарищеском матче против Кении.

«Ничейный результат с Кенией положительный. В любом случае сборной России надо нащупывать игру. Да, может сейчас много критики, не тот результат, который хотелось бы видеть, но в сборной идет работа. Команда должна быть готова к международным турнирам», – сказал Бояринцев.