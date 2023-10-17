Геркус назвал виновных в ничейном результате Россия – Кения

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о ничейном результате сборной России в товарищеском матче против Кении (2:2).

«Был убежден, что мы уверенно обыграем Кению. Более того, думаю, мы обязаны это делать, исходя из уровня нашего футбола и игроков сборной Кении. Вопросы, мне кажется, надо адресовать тренерскому штабу сборной. Выбор состава на игру, физическая готовность, тактика, мотивированность – мне очень хочется послушать тренерский штаб», – сказал Геркус.