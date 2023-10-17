Геркус назвал виновных в ничейном результате Россия – Кения

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о ничейном результате сборной России в товарищеском матче против Кении (2:2).
«Был убежден, что мы уверенно обыграем Кению. Более того, думаю, мы обязаны это делать, исходя из уровня нашего футбола и игроков сборной Кении. Вопросы, мне кажется, надо адресовать тренерскому штабу сборной. Выбор состава на игру, физическая готовность, тактика, мотивированность – мне очень хочется послушать тренерский штаб», – сказал Геркус.
- Сборная России проводила матч против Кении в Турции.
- Команда Валерия Карпина ушла от поражения, забив гол на 89-й минуте. Отличился Иван Обляков.
- Игрой ранее Россия обыграла на своем поле сборную Камеруна с минимальным преимуществом (1:0).
Источник: Sport24